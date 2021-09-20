女生搭的士坐正司機背後　拒坐開疑遭報復　網民熱議有陰謀

各行各業也有不明文的規則和習慣，外行人或許未必明白。有港女日前乘的士上班，因不想坐在上手乘客剛坐過的位置，故特意轉到司機背後的座位。沒料司機開車後突要求她坐回另一邊，港女拒絕後更疑被報復，形容整段車程車速快之餘，司機又不斷「踩break」，令她非常不滿。網民也對港女的經歷感到匪夷所思，質疑司機的要求或暗藏邪惡原因。

有女網民指日前乘的士時，被司機要求不能坐於其背後的座位，拒絕後更疑遭對方報復。（《降魔的》劇照）

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「好嬲囉！以後都係叫返Uber算數！」該名港女於香港討論區發文，指上周五（17日）早上乘的士上班，上車後特意選坐司機背後的座位，避免坐於上1名乘客的同一位置，「上一手坐到個位咁暖，我就當然唔會坐啦」。

沒料開車不久，司機突然開聲要求她坐回原本的位置，即司機位的斜後方，港女聞言即拒絕：「個位上一手坐完仲好暖喎，點坐呀？」然而司機仍堅持要求，她只好稍稍移動身體敷衍對方，「大佬！個位咁暖點坐呀？我咪係咁意坐返過去少少就算」。

港女講述事發經過▼▼▼

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港女又指，拒絕司機要求後，疑遭對方報復，「成程車個司機都好似特登開好快，跟住又踩brake，搞到架車勁chok囉」，不禁怒指下次遇到同樣情況，會選擇Uber網約車而非的士。

不少網民看過帖文也指事件匪夷所思，認為乘客有權選擇座位，「點解會唔得，都是第一次聽有咁要求」、「男女都好，一個人搭的士一定有權揀位坐」、「本身都揸過的士，司機有乜權叫人哋唔好坐邊度，我開的士嗰陣有啲話鍾意坐司機位隔籬都有」。

不少網民也認為司機要求無理，更質疑他提出要求的背後原因。（《降魔的2.0》劇照）

亦有不少網民熱議司機提出要求的背後原因，「你有冇着短裙？可能有支cam專影左邊位偷拍裙底」、「一，怕俾人喺後面捅刀打劫；二，係有CAM影住你」、「司機想𥄫你，無其他原因，後面2個位一樣」、「全部人坐埋一邊開得快，轉彎就西埋一邊大家坐得冇咁舒服囉，又或者司機位長期坐，右邊個呔開始唔夠氣壓，想你坐左邊平衡下」。

同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼



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同場加映：的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚▼▼▼



的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚

司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

司機乘客爭執全過程▼▼▼

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同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

