阿女做數學教極唔識　阿爸開口鬧到甩牙骹合唔埋口　阿媽爆笑拍片

「笑到下巴都甩」就聽得多，但有人竟會會「激到甩牙骹」？內地1名爸爸早前教女兒做數學功課，不過女兒「教極唔識」，令他相當激氣，一時激動大罵竟然下巴甩骹（脫臼），導致嘴巴未能合上，只好急急求醫。該名爸爸除了為女兒的功課憂心，更為突如其來的醫療費用感到「肉赤」，目擊整個過程的媽媽則一直爆笑並拍片記錄事件，片段瘋傳引來網民熱議。



內地1名爸爸教女兒做數學功課時，一時激動大罵竟導致下巴甩骹。（微博影片截圖）

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該名不幸的爸爸居於湖南嶽陽，早前他在家教導女兒做數學功課，分辦金錢單位「元、角、分」。不過女兒似乎未開竅，教了很多次仍不明白，令爸爸非常激氣，一怒之下情緒激動大罵，竟不慎導致下巴甩骹，嘴巴未能合上，需要急急到醫院求醫。

在旁直擊經過的媽媽先是驚訝，其後才被丈夫的情況笑翻。從醫院回家的路上，媽媽不禁拿出手機拍片，記錄這荒誕的教女經歷，可見身穿睡衣、頭上綁着繃帶的爸爸除了要受皮肉之苦外，也邊行邊為突如其來的醫療費用感「肉赤」，只能拿着治療證明無奈地碎碎唸：「就麼掰一下花了150元，這150元干點啥不好……」

媽媽事後拍片表示，丈夫已無大礙，並能如常進食。（微博影片截圖）

片段上載至網絡後引來大批家長共鳴，直言非常理解片中爸爸的感受，「不知該哭還是該笑」、「想當年我們也是氣人的那個」、「原來下巴都氣掉了是真實存在的」。也有網民感嘆當家長的難處，笑言一度被子女氣得整面通紅，「面都麻掉了，我以為自己要中風」、「現在學生的父母真不好當了，鬥智鬥勇還鬥氣」。

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內地1名女童每次遇上數學功課時，眼睛就會出現過敏反應。（網上短片截圖）

葛女士觀察發現，女兒在做中文及英文功課的時候都不會有過敏，問題只出現在做數學題的時候。（網上短片截圖）

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