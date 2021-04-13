網傳K3功課找錯字　1條題目令網民懷疑人生：我對眼有問題？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-13 10:00

現時幼稚園和小學生的功課愈出愈難，隨時考起許多大人。最近facebook流傳1張幼稚園K3的中文科功課，要求學生從句子中找出錯字，惟10條題目中，其中有1句「我的家有爸爸和媽媽」卻讓眾多網民束手無策，直呼找不到錯別字。

最近網上流傳1份聲稱是幼稚園K3的中文功課，要求學生找出錯別字，卻考起不少網民。（fb圖片）

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據網上瘋傳的問題，列明要學生從10條題目中圈出錯別字，並將正確答案填在空格；對大人而言，其中9條題目的錯字一眼便能看出，大部份都是同音錯字，例如「家廷（家庭）」、「作天（昨天）」和「玲用錢（零用錢）」等，也有寫法類近的錯字，如「睛天（晴天）」及「居往（居住）」。

不過，功課中第1條題目「我的家有爸爸和媽媽」，卻考起不少網民，紛紛表示找不到錯處，留言激辯多個「解答」。部份網民認為句子中「媽媽」的筆劃多了一點，「媽字多咗點」，但有其他網民將「媽媽」兩字放大，不禁質問「第5點在哪？」，笑言「第1題係驗眼用」。

按圖即看網民五花八門的「答案」▼▼▼

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幾經辯論，網民始終無法得出能說服所有人的正解，不少人便指出可能只是老師出錯題，「句嘢冇問題，老師有問題」、「會唔會如果嗰題冇錯，係要剔」、「應該係老師出錯題目」。

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近日facebook流傳一張幼稚園K1的工作紙，題目要求學生要將8隻不同的動物相配連線。（fb《爆笑貼圖區》圖片）

正確答案讓人意想不到▼▼▼

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