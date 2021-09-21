美國碰瓷黨│中年漢報警稱遭Tesla撞倒　車cam直擊自導自演罪證

專業啲，臨時演員都係演員！美國路易斯安那州1名男子日前因報假案而被捕，他涉嫌報警謊稱自己被1輛Tesla汽車撞到，司機事後不顧而去。惟警方跟進調查後，經翻看司機提供的車cam影片，發現涉事男子根本是自導自演的「碰瓷黨」，害人終害己被警方拘捕。



美國路易斯安那州47歲男子報稱遭Tesla汽車撞倒受傷，但車cam片段揭發他報假案。（「Slidell Police Department」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

事發於路易斯安那州的斯萊德爾（Slidell），當地警方早前在facebook上傳影片，指本月3日拘捕報假案的47歲男子貝茲（Arthur Bates）。帖文講述案發經過，稱當天下午約4時，警方接獲貝茲電話報案，聲稱自己於油站停車場遭正在倒後的Tesla撞跌倒地，導致背部、腳和頸部受傷，肇事車輛事後已駛離現場，當局立即派出救護車和消防車到場。

+ 3

警方很快就找到被指撞人後逃逸的Tesla司機問話，司機指貝茲是有意走到其車尾「製造事故」，並可提供車cam影片作證。警員檢視事發片段，看到貝茲在Tesla煞停後，突然走近車輛並立即倒地，右腳晾在車尾，狀甚痛苦；當時司機下車查看，即時看穿對方詭計，一手拍走貝茲的右腳並返回車上，不久貝茲也坐起來，Tesla則揚長而去。

車cam片段成為貝茲「自導自演」的罪證，最後認為他報假案，虛報口供，而貝茲其後亦承認捏造整場意外經過，最終被警方拘捕。

（綜合）

車Cam直擊｜太子疑現碰瓷黨 中年漢事敗逃去 司機：影哂架喇

香港近日亦流傳一段車Cam片，顯示一輛車駛至太子花園街244-246號對開位置時，有一名身穿橙色衫及短褲的中年男子，突然衝出馬路，當時司機立即停車未有撞及中年漢，惟他卻自行倒地並摸着頭部，最後見事敗便返回行人路▼▼▼



+ 4

同場加映：碰瓷進化！韓男戴護具撞倒後鏡 裝跌碎父母「骨灰龕」騙取慰問金



碰瓷進化！韓男戴護具撞倒後鏡 裝跌碎父母「骨灰龕」騙取慰問金