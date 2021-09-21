【省錢貼士】以為慳錢實則破財嘅5大支出漏洞　買減價貨唔一定抵

除了養成存錢習慣，規劃支出預算也是做好儲蓄的關鍵。檢視收支情況會發現，省下部分開銷不但不會影響生活品質，反而有助於執行存錢計劃，讓儲蓄帳戶不再是破水桶。



身處在低薪時代的上班族，即使每月能領取固定薪資，但扣除房貸（房租）、伙食費、交通費等基本開銷後，可能僅剩不多的錢，因此難免會感慨無法儲蓄。假如短期間內無法提高工作收入，建議檢視目前的收支情況，再找出還能節省的花費，讓存款積少成多。

如果年輕族群想擺脫有工作但收入不多的「青貧族」身分，理財時更應重視每一筆看似微不足道的小錢。正所謂「魔鬼藏在細節裡」，有些人雖然省吃儉用，但還是發現錢總在不知不覺間消失，此時除了藉由記帳做收支管理，也要留意自身的花錢習慣，及時堵住財務破口，打造強健的理財體質，逐步達成儲蓄計劃。

5大支出漏洞 以為慳咗其實係「月光族」元兇（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 27

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

支出漏洞1. 訂閱不常使用的付費App：現代人生活幾乎離不開智慧型手機，除了使用基本的通訊功能，「滑手機」也成為低頭族的休閒娛樂首選，考量自身的使用習慣，有些人會每月付費訂閱影視、音樂、遊戲、影像剪輯等App，但如果已經一段時間沒有使用App且未取消訂閱，等於是多了一筆不必要的開銷。此外，由於疫情升溫，讓居家辦公成為趨勢，也使得通勤族在大眾交通工具上拿出手機追劇、聽音樂的需求降低，建議暫時取消訂閱付費影音平台的服務，同時整理手機裡其他須付費但不常用的App，不再讓錢從儲蓄帳戶溜走。

支出漏洞2. 手機月費過高：使用智慧型手機的族群，通常也會綁定具有行動上網的月費方案，為了享用更快的網速且無須擔心傳輸量受限，許多人會選擇申辦「無限上網」的月費專案，目前電信業者推出的5G吃到飽方案，須有5G手機才能用5G網路。事實上，假如公司或家裡有裝設無線網路，對於非外勤工作者而言，不一定須使用無限上網，建議申辦或續約電信月費時，先評估個人的網速需求，選擇適合自己又省錢的月費方案，也別因為想使用5G服務而衝動購買新手機，即使空機價格便宜，但綁定高月費的合約不見得能省錢。

【相關圖輯】心理測驗：有儲錢唔代表儲到錢 你最有機會為咗乜嘢花光積蓄？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 30

支出漏洞3. 每日1杯手搖飲：由於工作繁忙，許多上班族會在午休時購買飲料或甜點，當作下午茶提振精神，以每週5個工作天都會買1杯36元的手搖飲料試算，每月至少須支出800元的飲料費，若沒做好預算控制，不但會成為一筆隱形花費，攝取過高的糖分及熱量也容易影響健康。適當地品嘗甜食或許能舒緩生活壓力，但對於有心想存錢的小資族而言，一不注意可能就會讓荷包失血，建議依個人情況調整買點心的頻率，要是無法戒除飲料，能以沖泡茶包或自製水果飲品代替，就可避免過度支出，又可減少糖分攝取、維持身材。

支出漏洞4. 搶購低價促銷的商品：相較於實體門市，網購業者因為少了人事管理、店租等負擔，通常會提供消費者更多的優惠，像是指定商品折扣、回饋點數折抵現金、滿額免運費等，但如果沒有做好預算控管，就會被優惠方案吸引而衝動購物。逛購物網時，記得先思考該商品是「想要」還是「需要」，如果一時之間無法評估，建議將商品放入購物車內，冷靜過後或許會發現，這些不是生活急迫所需的物品，如此就能留住辛苦工作賺得的錢。

支出漏洞5. 刷卡分期買潮流新品：部分小資族雖然對於基本開銷相當精打細算，但對於市場上的最新時尚單品卻毫無招架之力，像是知名品牌聯名的衣服、鞋子、3C產品等，即使該項商品價格幾乎等同於1個月的薪水，有些人還是寧可省下其他費用，刷卡分期付款搶購。若沒有設定每月的支出預算，很容易受到新產品的誘惑而購買，不僅破壞原先的存錢計劃，也可能陷入卡債危機。事實上，昂貴名牌不一定能彰顯個人特質，只要找出適合自己的穿搭方式，就算不跟隨潮流，也能建立獨一無二的超凡品味。

【同場加映】詳解利用八字增財運方法：必知幾個重要神煞 仲要識避開凶神惡煞（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 27

【本文獲「明日科學」授權轉載。】