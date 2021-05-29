【買樓防中伏】為慳稅將物業轉畀家人冇得造按揭？一文看清陷阱位

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

現時因購買第二層住宅物業的稅較高，買家為節省物業印花稅，通常用一換一的形式買樓。某些買家會將物業先轉讓畀家人，再以首次置業的身分買樓，這樣可大幅節省物業稅，但當中涉及不同成本與風險。（本文節錄自《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》。）

文：劉偉健（中原地產高級資深客戶經理）

將物業轉畀家人都會中伏？實際可慳幾多？有乜代價？（點圖閱讀書摘）👇👇👇

+18
+18
+18

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【買樓防中伏】地契到期政府收樓？2047年到期物業又會點處理？

【延伸閱讀】12項劏房建築工程可能違規情況↓↓↓

+5
+5
+5

同場加映：藍田匯景花園單位1劏5　月租$5900起

藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】

《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》書本封面

書名：買樓防中伏——避開45 個置業陷阱

作者：劉偉健，現職於中原地產，擔任高級資深客戶經理，致力為客戶提供高質素和專業地產代理服務。第48 屆全港傑出推銷員 (DSA)、地產代理資格考試 (E) 與營業員資格考試 (S) 獲優異成績、地產代理監管局（EAA）持續專業進修計劃優越嘉許金章、五年中原地產精英會銀鷹。

心理測驗｜30歲前買樓上車不是夢？7條小問題測你會唔會賺到首期
台男唔夠錢買樓　外父外母霸氣出首期　一個超辣條件令佢秒say no
7個單身婆婆買樓同住超寫意　直至一成員病重先明白孤獨非最可怕
台灣買樓中伏？沖涼變全屋水浸未係最慘　港女住唔夠一年蝕本急售
疫情稍退內地人海外買樓熱潮再起　香港「失寵」如今最愛這些地區
人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓　仲要唔寫我名　威脅唔買就離婚

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。