【買樓防中伏】為慳稅將物業轉畀家人冇得造按揭？一文看清陷阱位

撰文：紅出版集團
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現時因購買第二層住宅物業的稅較高，買家為節省物業印花稅，通常用一換一的形式買樓。某些買家會將物業先轉讓畀家人，再以首次置業的身分買樓，這樣可大幅節省物業稅，但當中涉及不同成本與風險。（本文節錄自《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》。）
文：劉偉健（中原地產高級資深客戶經理）
將物業轉畀家人都會中伏？實際可慳幾多？有乜代價？（點圖閱讀書摘）👇👇👇
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藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）
【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】
《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》書本封面
書名：買樓防中伏——避開45 個置業陷阱
作者：劉偉健，現職於中原地產，擔任高級資深客戶經理，致力為客戶提供高質素和專業地產代理服務。第48 屆全港傑出推銷員 (DSA)、地產代理資格考試 (E) 與營業員資格考試 (S) 獲優異成績、地產代理監管局（EAA）持續專業進修計劃優越嘉許金章、五年中原地產精英會銀鷹。
【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】