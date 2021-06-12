【買樓防中伏】一手樓花按揭陷阱：呼吸plan？發展商按揭易批啲？

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現時供樓利息低企，屬於歷史上利息長期的低位。對每一位買樓的朋友來說，都想善用低息環境，借盡高成數按揭。（本文節錄自《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》。）

文：劉偉健（中原地產高級資深客戶經理）

對於購買1,000萬以上的物業，現時按揭成數只有五成，同時一手物業的發展商會為買家提供高成數按揭，因而部分買家傾向買入一手樓，用盡發展商提供的高成數按揭，盡量以少首期、高槓桿方式取得物業。

選用發展商按揭，不論是一按還是二按，都有不少地方須留意，以免按揭批核結果與預期不符，以致不能成交。

一按、二按、呼吸plan、壓力測試……一個圖輯看清一手樓花按揭須知（點圖閱讀書摘）👇👇👇

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《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》書本封面

書名：買樓防中伏——避開45 個置業陷阱

作者：劉偉健，現職於中原地產，擔任高級資深客戶經理，致力為客戶提供高質素和專業地產代理服務。第48 屆全港傑出推銷員 (DSA)、地產代理資格考試 (E) 與營業員資格考試 (S) 獲優異成績、地產代理監管局（EAA）持續專業進修計劃優越嘉許金章、五年中原地產精英會銀鷹。

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【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

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