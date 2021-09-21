算命師測「將遇一劫」　台男買280元錦囊驚見3個字　網民：打劫嗎

是「劫」躲不過？台灣有男網民日前分享1次算命奇遇，指深夜經過寺廟被1名算命婦人盯上，並斷言他最近將會遇上1個劫難，嚇得他立即掏出1000元台幣（約280港元）尋求化解方法，婦人則給了1個裝有答案的紅包，並要求「隔天打開」。結果樓主隔天打開時，發現紅包內裝着1張寫有3個大字的紙條，讓他大感無奈，其他網民都恥笑「是被打『劫』了」。



台灣有男網民分享算命奇遇，指深夜經過寺廟被1名算命婦人盯上，並斷言他最近將會遇上1個劫難，嚇得他立即掏出1000元台幣（約280港元）尋求化解方法。（示意圖，GettyImages）

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該男網民在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指上周三深夜跟友人到寺廟參拜，回家路上發現有一個算命攤檔，「 之前來拜都沒有這攤」，在攤檔坐着的婦人一直緊盯着樓主，後來突然開口說「年輕人，你最近將會遇到一個劫」。樓主聽見後嚇得當場愣住，並立即追問將遇到什麼劫，但婦人依然不說話，他便連忙掏出1000元台幣給她，「大師！大師！這一千你收下吧，快告訴我，我會遇到什麼劫」。婦人見他誠意拳拳，就給了他1個紅包，並叮囑隔日白天才能打開，樓主小心翼翼保護紙條，回家後卻徹夜難眠。

到翌日中午，樓主急不及待將紅包打開，發現裏面藏有1張黃色紙條，一打開竟見到「中秋節」3個大家，讓他當場傻眼。

到翌日中午，樓主急不及待將紅包打開，發現裏面藏有1張黃色紙條，一打開竟見到「中秋節」（編者按：於普通話中，『劫』與『節』同音）3個大字，讓他當場傻眼，憤怒得大喊「算命阿姨，妳是在哈囉？我整晚睡不着妳知道嗎？騙我一千！」他亦不禁慨嘆「雖然是有準啦，只是這一千花的很莫名其妙」。

帖文引來網民瘋狂爆笑，紛紛稱婦人算得「神準」，「你真的有一個劫，叫『算命師路上打劫』」、「避過中秋劫，還有聖誕呢」。不過有網民就質疑樓主是自編自導自演，「每一年都被人拿出來用的梗，真是歷久不衰！」、「我也用這個來轉行做算命了」。

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