旅行社76公里巴士瞓覺團　搭6個鐘VIP艙$399　網民：點解唔屋企瞓

返工放工搭巴士是不少人補眠的時間，有旅行社最近就舉辦「巴士瞓覺團」，稱設計出「全港史上最長巴士線」，圍繞屯門公路和北大嶼山公路再經2個打卡點，路程長76公里，費用由99元399元不等。旅程引來網民討論，有人大讚行程內容吸引，「巴士/輕鐵嗰種微震動，真係特別想瞓…」，也有網民笑言付錢睡覺倒不如回家睡，或者乘搭出名路途遙遠的巴士線即可。



有本地旅行社推出「巴士瞓覺團」，全程76公里，途經2個打卡點。（ulu travel網頁圖片）

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本地旅行社「ulu travel」近日推出「巴士瞓覺團」，聲言要解決港人失眠問題，路程圍繞屯門公路和北大嶼山公路兜圈，全長76公里，預計行程共6小時，讓乘客盡情睡覺；車上分為3種收費不同「客艙」，包括299元「任你打卡艙」、329元「零分貝瞓覺艙」和399元「VIP全景艙」，而首賣限定優惠已經售罄。

旅行社指，團友出發前將於港鐵荃灣西站附近享用「飯氣攻心餐」，其後途經屯門公路和屯赤隧道，到達有「港版邁亞密」之稱的屯門浩和街和機場維修區，讓乘客決定是否下車打卡，其間亦設有廁所位，之後巴士會駛至東薈城巴士站、迪欣湖活動中心、青衣站巴士總站等，最後返回荃灣西。

「巴士瞓覺團」由荃灣西出發，先到屯門浩和街和機場維修區。（ulu travel網頁圖片）

網民對「巴士瞓覺團」的意見好壞參半，部份人讚賞旅行社的想法，認同在巴士的確較易入睡，「老老豆豆，搭巴士真係好易瞓」、「幾鐘意搭巴士，喺巴士瞓本身又幾爽，但也有網民認為行程內容無聊，花錢專程到巴士上睡覺乃多此一舉，「不如花10零蚊搭53號荃灣西搭到總站啦」、「我要瞓覺點解唔喺屋企瞓」、「E43只係$17夠你坐到屎忽都擘開兩邊」。

直至今日（9月20日）凌晨1時，旅行社表示已售出超過一半名額，而據購票網頁顯示，現時3種客艙仍然有空位。

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