港鐵車門突關母女分隔　車上阿女扯阿媽衣服不放　乘客合力拯救

將軍澳又有充滿正能量的好人好事！有港媽昨（18日）在網上分享乘搭港鐵期間的驚險經歷，指昨晚她拖着女兒乘坐將軍澳線時，年紀尚小的女兒踏入車廂後，車門即突然關上，女母頓時被分隔開，港媽的部份衣服被車門夾着，車內的囡囡即扯着不放，情況危急。幸這時車廂內外的男乘客合力拉開車門，成功助母女解困。



有港媽在網上發文，感謝昨晚（18日）同車男乘客在她與女兒被港鐵車門分隔時，出手相救助她們脫險。（示意圖 / 資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名母親在facebook群組「將軍澳主場」發文，稱事發於昨晚約6時半，她拖着女兒在月台候車，列車駛至時，下車人數眾多，女兒其後踏入車廂，未料此時車門很快便關上。樓主在慌忙之間趕不及上車，部份衣服則被車門夾着。緊張的女兒則拼命拉着樓主衣服不放，如列車開出，隨時演變成嚴重意外。但這時候車廂內外的男乘客即時出手相救，幸有驚無險。

【按圖放大看全文▼▼▼】

+ 7

帖文一出，網民紛紛分享自己過去類似經歷，例如1名母親留言指，她曾經帶2個女兒外出，「1個入咗車拖住我，1個見關門唔敢行都係拖住我，我唯一可以做係自己企門中間俾門夾，希望唔好開車，結果自己夾瘀咗，真係好彩係有人嚟幫我推開門」。

另外有人就建議樓主應該盡早教導女兒搭港鐵時走失的解決方法，並大讚男乘客熱心助人，「要教定『下站見』」、「好彩有幾位男士幫妳，唔係後果不堪設想了，真係要感激他們了，不過，同時妳也要訓練下孩子獨立性」。

（fb群組「將軍澳主場」）

同場加映：搭西鐵超逼人 老人家手肘狂撞港女生背脊 熱心男一舉動超窩心



搭西鐵超逼人 老人家手肘狂撞港女生背脊 熱心男一舉動超窩心

+ 4

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼



+ 22

同場加映：婆婆摷垃圾桶撿剩飯 熱心男諗計贈飯兼暗藏$500



+ 13