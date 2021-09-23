網戀女友被父賣身嫁傻子？戇男代贖身被騙40萬元　網民揭暗黑內情

整宗騙案完全是懷舊電視劇的老套劇情，但最後竟然有彩蛋？內地爆出1宗內情超暗黑的網戀騙局，被騙財男子卻被網民形容為「唔抵可憐」。事主是居於柳州的33歲男子，在網上結識清純可愛的女生後相戀，惟女友報稱被父親「賣」給隔離村的傻子，將被迫嫁給對方生孩子。男子沒有多想就付了10萬人民幣（約12萬港元）替女友「贖身費」，其後再先後給了她30多萬人民幣（逾36萬港元）。正當他叫女友去柳州，豪言「我養你」時，對方突然失聯，男子少發現自己才是被騙的傻子，只好報警求助。

內地警方早前拘捕24歲「女友」，發現她說的都是謊話。雖然有網民認為男事主太純情才會中計，安慰說「知足吧，好歹是個女的」，但有眼利網民從2人對話看出，男子根本是有婦之夫，案件是出軌男撞正女騙子，被騙也是報應。



龍姓女子被拘捕後，承認自己把騙來的錢，一部分用作整容，一部分是平日生活開支。（微博影片截圖）

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柳州33歲凌姓男子，早前在網上認識1名年輕女生，覺得對方清純又可愛，雙方很快墮入愛河。之後網戀女友聲稱被父親賣給隔離村1個傻子，「花2萬買我的人，就叫我給他生個孩子，現在直接給我爸10萬，我嫁了吧，我們沒有緣份，對不起老公，我很愛你，真的很愛很愛」。女子裝得楚楚可憐似的，要求凌男出10萬元給她父親，當成是「你買我」、「贖身」，她就不用嫁給傻子。

被愛情沖昏頭腦的凌男真的付了10萬元「贖身費」，但女友又多次哭訴要錢，2個月內相繼以住院、嫲嫲喪葬費等原因，先後再要了30多萬元。從2人對話截圖所見，凌男說為了女友整天失眠，之後索性叫女友到柳州，豪言「我養你」，女友隨即失聯，他覺得自己被騙後報案。

至8月下旬，警方在柳州1間酒店拘捕24歲龍姓女子，調查後發現她對凌男說的基本都是謊言。龍女口中「已死」的嫲嫲供稱，孫女已經有2年無回家，對於要她嫁傻子一說，家人甚至從未逼過婚。龍女對騙人行為供認不諱，承認從凌男身上騙得來的錢，一部分用來整容，其他都用作日常開銷，她現時仍被警方刑事拘留。

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網民原本的風向是覺得凌男太純情才被騙，「罵這個男的幹嘛，明明世上又少了個純情傻男人」。由於網戀騙局的騙徒都是男生扮妙齡少女，所以有人安慰他，「知足吧，好歹是個女的」、「好歹是真的女騙子，不是大漢了」。

網民發現龍女叫凌男問老婆借錢（對話下方），斷言凌男其實是有婦之夫，實情是出軌男遇女騙子。（微博影片截圖）

不過，有眼利網民細看2人的短訊對話，揭發龍女討錢中途，曾說自己不想嫁，「你老婆有沒有，求求她，我和她借，我來還」，揭發凌男是有婦之夫，「男的是出軌啊，他有老婆的」。實情是凌男出軌交網上女友，背妻對女友不斷獻金，網民揭發這個暗黑內情後，紛紛收回所有同情心，炮轟只是出軌男被騙，實在是報應。

（綜合）

警方在1間網吧發現疑犯，他露出肚腩在睡覺。（微博影片截圖）

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小丁（右）表示程女聲稱與他同齡，他以為對方也是28歲，未料對方原來38歲，且已經有孫女，即當了嫲嫲。（「民生頻道」微博影片截圖）