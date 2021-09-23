幼童疑走失港鐵站內大哭　職員報警之際媽媽突現身：訓練佢應變

學習獨立是小朋友成長的必經過程，然而教育方式非常重要。有網民早前發文，指在港鐵站見到1名約4歲的幼童放聲大哭，疑似與媽媽走失。當職員發現幼童，並打算報警求助時，1名女子突然現身表明是家長，更稱自己是「刻意匿埋」，打算訓練小朋友的膽量及應變能力。該港媽的奇葩行徑引來網民圍罵，甚至有人質疑事件已屬疏忽照顧。



有網民早前於港鐵站看到1名幼童疑因走失而大哭，當職員打算代為報警時，幼童的媽媽才現身稱自己「刻意匿埋」，打算訓練小朋友的膽量及應變能力。（《寶寶大過天》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示在港鐵站見到1名年約4歲的幼童，疑因與家長失散而放聲大哭，「喊得好淒厲，好徬徨，猛叫媽媽」。

樓主指港鐵職員發現幼童後隨即上前協助，不過幼童表現焦慮，未能講出家長的聯絡方法，職員只好以對講機聯絡駐站警員報案。沒料這時1名女子突然現身「認領」幼童，表明是其家長。女子又稱自己「刻意匿埋」，目的是為了「訓練小朋友膽量同埋危機應變能力」。

不少網民也批評涉事港媽的教育方式過份，直指或會令小朋友留下陰影。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引來網民熱議，紛紛狠批涉事港媽的行徑過份，質疑已屬疏忽照顧，「黐線，揾啲咁嘅嘢做測試，嚇死個小朋友呀」、「我小朋友之前會自己跑咗去，我都會特登安全情況下匿埋，但係如果地鐵職員同已經去到駐地鐵警察報案，就已經唔係單純嘅訓練膽量同危機應變能力」、「呢啲係童年陰影，搞到細路以後都唔敢相信人」。

同場加映：阿仔2歲識睇英文書 4歲考5級樂器 港媽開心分享卻被指囂張曬命

+ 5

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：補習Miss是領養兒童 港媽知道搵借口即炒：免阿女有錯的家庭觀念

網上流傳對話截圖，指有港媽得知女兒的補習老師是領養兒童後，即私下聯絡表示不能再讓她教導女兒，明言「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。補習老師作出詳細解釋，直指學生已經就讀中五，認為應讓她了解不同的觀念再作思考，惟家長堅持女兒「未夠成熟明辨是非」，最終仍找借口終止聘用，更要求補習老師「配合」向學生謊稱因事忙而終止合作，不想讓女兒得知真相。



點擊下圖放大即睇港媽與補習老師的對話 ▼ ▼ ▼

+ 6

同場加映：有港媽曾在網上發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，其英語水平令她覺得難以置信【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 7

同場加映：港媽要求路人轉贈貓貓攬枕遭拒 竟教孩子：遲啲放狗咬佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



有網民分享指，日前抱着1個贈品攬枕逛寵物節展覽，路上突然有港媽帶着孩子上前要求割愛轉讓。（fb「生仔要考牌系列」圖片）