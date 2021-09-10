小六女兒偷食電子煙　用刀指嚇弟妹要求解鎖iPad　港媽呻心力交瘁

「養兒一百歲，長憂九十九」，如果子女變得叛逆就更加頭痛。有港媽在討論區發文，指其就讀小學六年級的女兒近來變得反叛，不但偷吃爸爸的電子煙，更試過用刀指嚇弟妹要求解鎖iPad，令港媽相當苦惱，甚至萌生送女兒到女童院的念頭。



有港媽在討論區發文，指其就讀小學六年級的女兒近來變得反叛，不但成績每況愈下，又偷吃爸爸的電子煙，更試過用刀指嚇弟妹要求解鎖iPad。（《我們，愛過嗎》劇照）

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該港媽在親子王國討論區發文訴苦，指女兒今年就讀小六，成績每況愈下，有時發脾氣不上學及不肯補習，曾向老師及社工反映都沒有改善，而踏入青春期後明顯變得反叛，更曾偷吸爸爸的電子煙，「同學、老師都知，鬧都冇用，俾我扔咗之後又再買」。

兩母女爭執下，樓主曾將女兒用來上網課的電話扔壞，女兒其後感憤怒，不時打弟妹發泄。其後她又為免女兒沉迷上網，於iPad設定密碼鎖，女兒得知後竟用刀仔指嚇弟妹，要求解鎖iPad。

港媽表示，丈夫長期在外地工作，自己獨力照顧三孩，感到疲累，形容這位大女兒是3孩之中「最令我心痛嗰個」。（《我們，愛過嗎》劇照）

樓主表示，丈夫長期在外地工作，自己獨力照顧三孩，感到疲累，形容這位大女兒是3孩之中「最令我心痛嗰個」，並自言「我係一個只識生唔識教嘅媽媽」，甚至曾有一躍而下輕生的衝動，幸有丈夫及時抱緊她。她形容自己已心力交瘁，只想女兒不學壞，因而萌生將女兒送到女童院的念頭。

帖文引起網上熱議，有網民表示同情樓主情況，但指女童院內品流複雜，可能更加學壞，母女關係亦必定變差，「佢會唔會恨你一世？」有人則解釋女童院「唔係你想去就去」，而且不是解決問題的方法，不如兩母女嘗試溝通一下，了解為何突然變得反叛，「會否發生了什麼事？」樓主其後已刪掉文章，稱不想「搞大件事」，並感謝大家意見，她會慢慢消化。

同場加映：補習Miss是領養兒童 港媽知道搵借口即炒：免阿女有錯的家庭觀念

網上流傳對話截圖，指有港媽得知女兒的補習老師是領養兒童後，即私下聯絡表示不能再讓她教導女兒，明言「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。補習老師作出詳細解釋，直指學生已經就讀中五，認為應讓她了解不同的觀念再作思考，惟家長堅持女兒「未夠成熟明辨是非」，最終仍找借口終止聘用，更要求補習老師「配合」向學生謊稱因事忙而終止合作，不想讓女兒得知真相。



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