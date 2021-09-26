喊出嚟！阿媽竟用水洗熟食鰻魚　網民爆笑：畀機會你再醃多次

網上經常有不少人分享媽媽的「暗黑料理」，燒賣蒸肉餅、魚蛋雞翼湯，想起也怕，今次則有網民的媽媽在煮成完成品前已出事。有網民近日於討論區發文表示，買了一條熟食鰻魚回家，但媽媽不知道該條魚已煮熟，因此連同兩塊三文魚扒一起用水洗乾淨，令他欲哭地說「點解我眼角有啲淚」。



有網民近日於討論區發文表示，他買了一條熟食鰻魚回家，但媽媽不知道該條魚已煮熟，因此連同兩塊三文魚扒一起用水洗乾淨。（「香港討論區」圖片）

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該名網民於香港討論區以「阿媽洗咗我條鰻魚」為題發文，貼出一張照片，照片中一條已煮熟的鰻魚及兩塊生的三文魚扒放在筲箕中，上面再放有3條蔥。他指出，買了一條熟食鰻魚回家，媽媽卻連同兩塊三文魚扒一起用水洗乾淨，令他想哭，「阿媽洗咗我條鰻魚，點解……點解我眼角有D淚」。

不少網民留言笑稱「加返鰻魚汁就ok啦」、「畀機會你再醃多次」、「阿媽救咗你一命，新冠都懷疑係冷凍食物傳播的」、「你阿媽洗乾淨啲，怕你食咗肚痛咋！」、「中西混合菜，伯母好有創意」。

另外，有網民建議新吃法，「唔錯呀，可以試下鹽焗」、「係咪清蒸呀？」、「蔥花三文魚扒加檸檬」、「一於火鍋一鑊熟！來個雙魚會」、「洗乾淨，試下加啲薑蔥，蒸熟佢，再落啲豉油熟油，可能好好味呢」。

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