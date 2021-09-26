台灣紅牌舞女慘遭劫財分屍　「無頭女鬼」大鬧警署為搵返呢樣嘢

台北昔日一間著名舞廳紅牌小姐突然失蹤，其後發現因拒絕客人逼交提款密碼而被殺害，後再遭分屍被丟棄公路，頭顱則被棄在垃圾車。案件直到最後都找不回死者的頭顱，警署停泊涉案車輛的停車場開始出現不同的靈異事件。專門分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，將詳細講述這宗案情。



YouTube頻道「迷上癮」分享台灣1宗分屍案引起的靈異事件。（影片截圖）

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1997年，女子邱敏春是台北米高梅舞廳的頭牌，2年前認識的楊金和，在4月7號下午打電話給邱女，假借要買時段約她出來遊玩，大家談好去坪林大溪地露營區後，楊金和便開車接邱女。兩人晚餐後抵達露營區的小木屋，一進小木屋楊露出真面目，向邱女強行索錢。邱女不敢抵抗，帶楊開車到銀行提取10萬現金，但楊不滿金額，再將她押回小木屋，威脅強逼她交出所有提款卡跟密碼，但邱女不肯，還打了楊幾巴掌，楊暴怒下雙手勒死邱女。

楊金和取去邱女的提款卡、印章及十多萬的支票，他為了湮滅證據，將邱女屍體搬到溪邊，先脫光其衣服，然後用菜刀將屍體分成3大袋。為免死者身分曝光，他還將頭顱割下，返回市區時，沿途將屍體分批丟棄在路旁排水溝，而頭顱則丟入垃圾車裡。他之後利用多名不知情的舞小姐，到幫他領出邱女所有財產。

居於彰化的死者家屬，多個星期找不到邱女，決定報警。家屬表示已經過世的奶奶託夢，要他們找車牌有79號碼的白色車，警方調查時真的發現有台可疑白色車，最神奇的是車牌有奶奶託夢的數字「1079」，後來警方到舞廳查問，發現楊金和是車主。

楊金和面對偵訊時不願露口風，只說他跟邱女早就很久沒聯絡，根本不知道其下落，員警只好轉移方向改為調查楊的白車汽車。

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鑑證人員在車內找不到任何證據，卻在採集照片的膠捲上發現有個詭異女子頭像。警員立刻找邱女姐姐來看，邱女姐姐一看驚呼是妹妹。警員決定加強蒐證，最終在後車廂的備胎下面，找到邱女存摺。楊男終於承認，他當時剛出獄，之前賭博輸了很多錢，身上沒什麼錢，想到以前在追邱敏春時花了很多錢，而且知道邱女賺很多又會存錢，才想到向她索錢。

楊金和用來載運屍體的汽車，被列為重要證物，因為案件纏訟3年，車子一直停在大安分局地下停車場。傳說每到夜晚，車子都會傳出「女子哭泣聲」。分局有名資深刑警表示，他有次深夜下班，走到停車場準備離開時，剛修好的車子卻開不動，這時耳邊突然傳來女子哭泣聲，那聲音是從後方運屍汽車傳來，當時停車場只有他1人，覺得可能是貓叫聲，但他靜下心來仔細聆聽，確定真的是女子哭聲。當他看倒後鏡時，發現停在後方的汽車內，竟然有團無頭的人形白影，他立即再次發動引擎，才順利離開停車場。

隔天他把在這件怪事跟同事分享，沒想到其他同事都曾在停車場遇到靈異怪事，之後大家輪班到深夜都不敢把車放在地下停車場。有人認為靈異事件跟邱女失蹤的人頭有關，可能是邱女想要找回自己的頭。當初警方只在北宜公路找回身體的肉塊，邱女的頭顱因為被丟進垃圾車，警方找尋多時無果，估計已被載到焚化爐火化了。最終警方請人為邱女超渡，怪事才平息下來。而這輛運屍車在1999年楊金和被法院判處死刑，槍決伏法後也已經報廢處理了。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】

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