麥當勞堆滿外賣無人送　相片瘋傳揭外賣員不願接單　終極原因曝光

點快餐外賣當然求快，但竟然要至少等45分鐘才有得吃？有網民在TikTok分享影片，顯示麥當勞的外賣放到整張枱都是，估計至少有30份，但卻無外賣員接單送餐。外媒指地點應該是英國，但不知道具體是哪一間麥當勞。片段引起外賣員熱議，許多都明言拒接麥當勞外賣單，除了等候需時外，有行內人點出箇中關鍵原因，就是點麥當勞外賣的客人，一般小費都付得很少。



英國1間麥當勞外賣堆滿枱，但無外賣員接單，引起網民熱議。（「contravolta123_」TikTok影片截圖）

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外國網民Contra Volta在TikTok分享影片，展示1間麥當勞的枱面放滿1袋袋的外賣，估計至少有30袋。他提到這就是等候店方花45分鐘處理1張訂單，結果卻無外賣員想接單的情況，批評店員手腳慢。

影片觀看次數逾50萬，外媒指不清楚這家麥當勞的具體位置，但地點應該在英國，當地麥當勞暫未有回應。片段引起網民熱議，不少外賣員透露行家很多時是故意不接麥當勞的訂單，又猛裂抨擊麥記店員手腳慢，「1張訂單要等45分鐘，而一單只賺5鎊（約53港元）左右，所以無司機想接」。

網民還提到，外賣員取餐要等太久，客人拿到外賣發現食物已經變冷時，多數只會遷怒於外賣員，所以在繁忙的晚餐時段都不會接麥當勞訂單。更有人分享當地麥當勞店員很多都很粗魯，去取餐還經常要等30分鐘，令人難受。另有外賣員說出拒接的重要原因，原來是點麥當勞的客人普遍都只會付一點點小費，「他們給的小費永遠不夠，總是浪費時間」。

（綜合）

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