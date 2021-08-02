墨西哥男女警執勤時到野外車震　身穿制服被偷拍　事件曝光即被炒

擅離工作崗位會有嚴重後果，如果是去偷歡更是令人咋舌！墨西哥1男1女警察最近被路人發現在執勤期間到偏遠的荒野，然後再在警車上性交。路人將當時的情況拍下來之後再上傳到網絡，2名警察現時已經被解僱。



墨西哥有網民上載短片，拍到2名警察於執勤期間在車上性交。（網上短片截圖）

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事件發生在墨西哥城市埃卡堤佩（Ecatepec），網上流傳的短片可見，當時涉事警車車門開啟，附近環境空無一人亦無遮無擋。拍片人從遠處慢慢步近警車後，就將鏡頭指向警車內，拍下2名警察性交的過程。

片中可見2名警察皆裸露下身，其中男性警員躺在放平的座位上，女性警員則坐在他身上，上身更衣衫不整露出重要部位。短片亦都錄到他們性交時發出的呻吟聲，但全長44秒的短片之中，由拍片人接近至離開，他們都似乎沒有發現已經被偷拍。

短片全長44秒，但2名警員似一直都不知道附近有人偷拍。（網上短片截圖）

警員行為在網上曝光後，很快就獲得當地警方確認事件，並指他們已經因為「不遵守紀錄部隊要求」而被辭退。有報道提到，類似事件非首次發生，去年亦有2名墨西哥警員於醫院監控室被拍到發生性行為而被辭退。

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