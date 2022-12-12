日本綜藝大調查　失戀反應竟同血型有關　A型愛扮冇事其實玻璃心

日本富士電視台節目《ホンマでっか！？TV》（真的假的！？TV）曾引用過「Mediplus研究所」的調查，研究指出不同血型人士失戀時，反應及宣洩的方式都不同。



「Mediplus研究所」調查對象為 1800 位女性，發現各個血型的人，失戀的表現與抒發方式也不一樣喔！

一起來看看準不準吧！

不同血型失戀時的反應 點圖看看該節目的調查結果：

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結果分析：

A型的人失戀的表現會是如何呢？

「A型」的人是個謹慎的完美主義者，因此在決策時較為小心，若決定好目標就不會輕言放棄。不過對於一些瑣碎的小事就容易猶豫不決、優柔寡斷，這時就會需要別人給予肯定、增加信心。不過他們也是個非常愛逞強的人，即便受了傷也會裝做一臉沒事、不在意的樣子，但在內心深處，其實是個玻璃心的愛哭鬼。

失戀後的「A型」還是會偷偷關注前任的最新動態，不由自主地看對方的社群帳號，無論用何種方法，要走出陰霾需要花較多時間。

B型的人失戀的表現會是如何呢？

「B型」的人沒有太熱愛社交，有時喜歡獨處，也不會輕易的向人說出心裏話，而這也造成他們較不擅長於跟人溝通；尤其是，遇到頻率不對的人，相處起來就像互相折磨一樣，會想千百種方式遠離對方。此外，「B型」也不喜歡麻煩，不會刻意說服對方或者爭到底喔。

失戀後的「B型」會選擇寄情於工作，麻醉自己以忘記失戀的傷痛；也有人會去運動鍛鍊，喝酒玩樂，抒發壓力。改變髮型與穿著也是他們會做的事喔。O 型的人失戀的表現會是如何呢？

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O型的人失戀的表現會是如何呢？

「Ｏ型」的人較為熱情奔放，但也同時害怕孤獨與寂寞，個性有點呆萌，是個無厘頭的樂觀主義者。不過當「Ｏ型」遇到不喜歡的事情時，會變得沉默並且逃避，因為他們知道，一旦他開始辯駁、解釋時，事態肯定會變得更麻煩、一發不可收拾。不過情緒來的快去得也快，通常睡一覺過後，事情好像又跟沒發生過一樣。

失戀後的「O型」，會傾向於找朋友傾訴，讓別人一起分擔。除此之外，他們也會將前任的相關物品都處理掉，不留一絲牽掛，非常瀟灑。

AB型的人失戀的表現會是如何呢？

「AB型」的人，個性複雜多變，有時還有點神秘且高傲，只對自己有興趣的事物才會表現得較為積極。他們雖然不太擅長表達內心的情感，但他卻是個擅於傾聽的對象，也非常專情，只要喜歡上就不容易變心。不過容易神遊、放空也是他們的特色呢！

失戀後的「AB型」，會傾向於封閉自己，不願意跟任何人互動。心碎的他們，只想著靜一靜。

最舒壓的方式排行榜

除此之外，這些受訪者普遍認為，最有效的紓解方法就是「睡覺」，其次就是認真埋首於工作或興趣轉移焦點，再來就是跟朋友傾訴、吐苦水。值得注意的是，失戀壓力較大的人，喜歡以「改變生活環境」、「偷偷關注前任」或者是開始一段旅行的方式來抒壓喔。你也是這樣嗎？

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】