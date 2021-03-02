分手後為何放不下前任？你念念不忘的並非前度　而是「她」……

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-02 09:01

你曾這樣嗎？本來以為自己已經準備好放下前任，卻又在想起他時，情緒一湧而上……

「一切都無法重新來過，我真的走不出來。」

過去深刻影響了現在，但個人歷史無法改寫，面對那些長久糾纏著我們的過往經歷，有些人會感到束手無策。當關係改變時，因為原本對方提供的安全感、歸屬感不再，無論是分手方或是被分手方，都會感到衝擊與不適。雖然只要有認真投入感情，分手後會經歷一段難受的調適期是很正常的，但每個人經歷這個時期的時間也不一定，有些人就是提得起卻放不下！

後來的對象，不可能再比他好了……？

在某些讓人泫然欲泣的寂寞夜晚，過往的美好回憶總是會湧上心頭。寂寞總是最難挨，過去的溫存就這樣讓人依戀不已。好不容易得來的一段感情落得一場空，怎是能說放就放呢？但是「一個人」的感覺實在是太令人難過了，於是只好繼續跟其他人曖昧來轉移目標，轉移一下自己的心思。

但是隨著曖昧愈來愈深時，心中總免不了的，把他跟自己的前任相比較。包括擁抱的感覺、談吐的氣氛、接吻的觸感、牽手的溫度... ...當你發現自己一直把這個無辜的人跟自己的前任「相比較」時，忽然驚覺：好像對這個人「不公平」，隨後被一擁而上的愧疚感給吞噬。

我喜歡他們，但就是無法對他們像對前男友一樣好，不想付出，看著他們越來越愛我，感覺就像利用了他們，很對不起，但我也很痛苦。 Mirabelle，31歲

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為何還放不下前任？本應是讓自己學習成長的一段經歷，卻成為在心裡徘徊不去的陰影。分手後，有很多人因為無法釋懷，總覺得再也不會去愛、再也遇不到比前任更好的人，更因此經常回想起曾經的甜蜜，甚至還會覺得，此生再也遇不到對自己好的人。久而久之，無論身邊出現怎樣的對象，都會覺得「不契合」。

曾經認真過的人，都會很難忘懷前任，可能是這段感情在自己心裡有著特別重要的意義。這個前任，可能有自己嚮往的特質，或者因為自己沒有如此被愛過，抑或代表一段美好的青春歲月等等。要承認這樣一段美好的感情逝去是很讓人心痛的，因此總是會特別執著，許久都難以忘懷。

每個人，都值得好好幸福

因為曾經失去過，便害怕再次失去。分手後，若太執著於過去，無法釋懷，一直認為自己「放不下前任」就會產生盲點。而所謂放不下前任，也並不是前任這個人，而是他曾經在你心中留下的痕跡，說得直接一點：你所懷念的，不過就是那個「喜歡著對方的自己」而已。

不是每個人都能叫前任，而前任也並非只是某個人，它是每一個走過的人在你心裡留下的痕跡。 前任攻略

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我們沒有能力影響已經發生的現實，但我們可以決定自己如何回憶它。如果真的合適的人，根本無需太過糾結或磨合，馬上就能在一起，並且戀情還能夠長長久久；換句話說，已經分手的你們，根本就是「無緣」。即便相處在一起的感覺很開心，但是若真的有緣分，為何會走上「分手」一途呢？命運若執意安排你錯過這段感情，是為了讓你遇見那個真正對的人。有些人，此生註定有緣無份，終究只是個萍水相逢的過客罷了。

你可以重新調整生活的習慣與重心。比方說約朋友、親戚吃飯，一起聊天出遊，或是投入興趣，看看平常沒時間看的書或電影等等，找到自己一個人也能優游自在的方式。無論你是一直單身、還是曾經在感情中受過傷，這些經驗都不會耽誤你，你還是能再次擁有美好的戀情。

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