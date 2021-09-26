好變態！星洲巴士阿叔把玩前座女乘客頭髮　抓一撮舔露興奮猥瑣樣

公共交通工具是發生性騷擾的黑點之一，新加坡近日有1名女子不幸遇上猥褻事件。受害人乘搭巴士期間，坐於後座的大叔竟偷偷拿起她的頭髮把玩，甚至一度將一撮頭髮放進口中舔舐，然後露出興奮而猥瑣的表情，其行徑被車上另一乘客拍下。片段其後在網上傳開，引來當地網民瘋傳討論，直斥該名光頭阿叔的行為好變態！



新加坡1名光頭男子被拍到在巴士上偷偷拿起前座女乘客的頭髮把玩，甚至一度將一撮頭髮放進口中舔舐，而且露出興奮表情。（ig「sgfollowsall」影片截圖）

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新加坡1個instagram帳戶日前上載網民傳來的片段，拍攝地點為勿洛區（Bedok）的69號巴士上，當時巴士正駛往勿洛巴士轉車站（Bedok Interchange）。長約27秒的片段中，可見1名戴着黑色粗框眼鏡的光頭大叔坐在長髮及肩的女乘客後面，他不斷拿起女乘客的頭髮把玩，而對方則似乎不知情。

事發過程逐格睇：

大叔不時以手指挑起女乘客的頭髮把玩，更一度拿起對方的一撮頭髮，放進嘴巴舔舐。（ig「sgfollowsall」影片截圖）

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片段可見，大叔把玩頭髮時一臉興奮，甚至露出猥瑣表情，不時以手指挑起女乘客的頭髮，如獲至寶般細細撫摸把玩。他見女乘客沒有反現，更一度拿起對方的一撮頭髮放進嘴巴舔舐，其惡心動作終令女乘客感到不妥，隨即伸手撥動頭髮。

拍攝片段的網民補充，女乘客其後發現大叔行為怪異，隨即轉到巴士車頭的座位。女乘客被問到是否與大叔相識時，驚魂未定的她直言完全不認識。

女乘客事後發現大叔行為怪異，隨即轉到巴士車頭的座位，並直言完全不認識對方。（ig「sgfollowsall」影片截圖）

片段曝光後極速引來網民熱議，累積了逾5萬次點擊，不少人直斥片中大叔變態，「實在無法理解，怎麼會有人失去理智到做出那麼瘋狂的事」、「把酒精拿在手上，然後賞他一巴掌」。亦有網民指出，大叔乘搭公共交通時並無戴上口罩，或已違反當地強制外出時佩戴口罩的法例。有網民則指拍片者當時應立即喝止大叔的變態行為。

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