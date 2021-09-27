小女孩如翻版奈良美智「邪惡大眼妹」爆紅　連原作家都認證話激似

奈良美智是日籍知名藝術家，其最著名的作品是兒童頭像角色。台灣防長邱國正女兒邱子芸近期將女兒照片放到網上，引起網友熱議。



只見她穿著紅色洋裝，短髮、高額頭的造型與奈良美智《背後藏刀》畫作如出一徹，該篇貼文甚至還被奈良美智認證轉發。

原作者都轉貼兼畀100分 點圖睇睇奈良美智作品同邱子芸女兒有幾似▼▼▼

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邱國正外孫女穿著白領紅洋裝，留著及肩短髮，並擺出厭世表情，不少網友都直呼，簡直是真人版的奈良美智角色，而邱子芸也在文章標註奈良美智。

出乎意料的是，奈良美智本人竟然將文章轉發到限時動態，還放上100分的貼圖，認證女孩的打扮穿著。

獲得奈良美智認證後，邱子芸也幫女兒創了一個IG帳戶，分享女兒的生活照，而追蹤名單只有奈良美智一人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】