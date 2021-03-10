日傳奇收藏家曾拍奈良美智作品賺520萬美元　將舉行村上春樹拍賣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-10 17:25

村上春樹迷注意了！日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將在 3 月 20 日於東京舉辦全球首場村上春樹的藏品專場拍賣。本次拍品全部來自收藏家黑河內俊的私人收藏，他也是2013 年香港蘇富比舉辦全球首個奈良美智作品私人珍藏專拍「你不孤單」的收藏家。

黑河內俊原本只是銀行小職員，曾因為喜歡奈良美智的畫，省下六個月的午餐費購買一幅作品。依靠過人的眼力、精準的判斷力，黑河內俊寫下上班族成為收藏家的勵志傳奇。他的奈良美智專拍 30 多幅作品，總成交額超過 520 萬美元（約台幣1.5億元/約4,100萬港元）。

黑河內俊在村上春樹還未出名時便是他的粉絲。一有新的作品便立馬買來閱讀，同時他也喜歡去二手書店和舊貨攤，尋找和村上春樹有關的物品，他在馬雷特的採訪中表示，「不同於我讀過的任何作品，村上春樹的作品像是在深秋的夜裡，窗外無聲的雨一般深深地浸潤著我的心田，這種感覺在我內心深處與我融為一體，再也無法消去……」

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本場專拍將共有 98 件拍品，包含內頁中帶親筆簽名的代表性小說《挪威的森林》、《聽風的歌》、《海邊的卡夫卡》、《1973 年的彈珠玩具》等，還有他的隨筆短文，親筆手稿的原件、刊登過他寫的文稿和評論的雜誌、使用過的唱片、外國作家翻譯作品。

村上春樹曾經在東京青山經營一家名叫 Peter Cat 的爵士樂酒吧，店內的裝修全為他本人設計，白天賣咖啡，晚上變成酒吧。拍品包括在該酒吧中使用過的唱片一套，共 35 張。這些唱片是黑河內俊在日本的雅虎網拍中意外發現購買到的，原本是村上春樹送給雜誌《Swing Journal》活動中獎者的獎品，並且還附贈了給中獎者的親筆書信。

拍品還包括刊登過他的隨筆、評論、採訪的雜誌書刊，甚至還有設計他的小說書封面的藝術家，安西水丸、大橋步等人的原畫和版畫作品，其中還有一些小說書的內頁上有村上春樹和封面設計師到雙人簽名。

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