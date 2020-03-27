認識「下一位奈良美智」──中村萌、小泉悟、下田光，還是山本源？

當代藝術市場，無論是日本還是整個亞洲，奈良美智都已經是「神檯」級人物，個人拍賣紀錄已經是$1.95億的天價。許多藏家都希望於東瀛藝壇找出「下一個奈良」，趁藝術家仍在萌芽努力的時期購下其作品。這次藉著羅芙奧（Ravenel）網上拍賣專場「無設限 All In」，我們看看「下一個奈良」名單上的四位候選人物。

「下一個奈良」候選人有幾個共通點。

一、來自日本 二、年紀甚輕 三、像奈良美智一樣以小孩子為創作主角 四、限量作品愈來愈受歡迎，但價錢仍是大部份朋友可以負擔的水平 五、已經開始衝出東瀛，在各地展覽亮相 六、碰巧地名字都只有三個字

「動物系」小泉悟 Satoru Koizumi

1983年生於宮崎縣，畢業於沖繩縣立藝術大學造型藝術研究所，2010年間發表一系列孩子木雕作品而開始為人認識。孩子們身穿趣致的動物外衣，眼神卻卻帶著絲絲迷惘孤獨。暫時出現的「動物」有熊貓、長頸鹿、獅子、鹿等等。

可愛的外表下，小泉悟透過作品提問：高度文明的社會之中，我們終生營營役役，追求著無盡慾望，但不知不覺間是否喪失了生命中那些單純的感動與喜樂？雖然表達手法不同，但創作卻與奈良有著異曲同工之妙。

+ 9 + 8 + 7

「植物系」中村萌 Moe Nakamura

同樣以小孩為創作主角，中村萌明顯是「植物系」- 創作角色就像森林中頑皮搗蛋的小精靈，充滿靈動生命力，俘虜無數。

1988年生於東京，2012年畢業於女子美術大學美術研究所。雖然在大學時主修油畫，後來卻在機緣巧合之下愛上雕刻，「曾經活著聳立的大樹倒下變成木塊，木塊被雕刻成作品繼續呼吸活著，循環不斷，生生不息。」

作品充滿童趣詼諧又撫慰人心，可愛卻不流於俗套，以不誇張的造型取勝。純真、靜謐的氣息讓人彷彿進入童話故事的綺麗幻想當中，在東瀛藝壇掀起一股治癒系旋風。

奈良美智和小泉悟因為名字和作品風格，經常被人誤以為女性。中村萌則不同於上述二人，如假包換是一位萌氣十足的可愛女生。不過名字中的「萌」字，或許更傾向於「萌生」、「萌芽」的意思。她的身價已經開始爆發，小小的木雕作品拍賣成交價可達數十萬港元之高。

+ 8 + 7 + 6

「星空暗黑系」下田光 Hikari Shimoda

比起已經嶄露頭角的中村萌和上泉悟，下田光在市場起步比較晚一些，不過相對來說價格也更為相宜。另一點讓下田光有機會再進一步的，是她本身相當專注於繪畫作品。

當代藝術市場中，始終以繪畫為重。以KAWS和草間彌生為例，都有著深受歡迎的大型雕塑 - 前者是《同伴》（Companion），後者則是大南瓜。可是兩位的拍賣紀錄與高價成交的作品，始終都是畫作。

下田光，生於1984年，京都嵯峨藝術大學畢業，曾於長野藝術學院擔任講師。不久之後，她獲選在東京Motto畫廊舉辦個展，開始活躍於藝壇。她受青春時代日本動漫影響，多以明亮的糖果色調描繪天真兒童。鮮艷色彩配上可愛「漫畫」，本以為是歡快喜樂、老少咸宜的作品。然而，畫中嚷著「我想死」的稚童、割破的喉嚨、隱藏的骷髏，無不透露著暗黑的喻意。以絢爛描繪痛苦、黑暗，正是下田光的拿手好戲。

同樣以小孩為主角，星星、宇宙等元素經常出現於她的作品之中，或許稱為「星空暗黑系」也滿合適。另外夜光技術似乎是她甚為喜歡的效果，在繪畫作品中也有運用到。

+ 15 + 14 + 13

「神話系」山本源 Yoskay Yamamoto

在鳥羽出生及長大，那裡是一個沿海城市，古時位處神話盛行的伊勢地區。可是與此同時，山本源也受到西方藝術影響。他於15歲時遷往美國生活，藝術品味隨著西岸城市文化而擴展起來。他擅於讓亞洲生態文化與城市流行藝術相互平衡，換言之就是以當代藝術領域的手法去呈現日本傳統神話元素。

山本源是插畫家出身，但也會創作充滿潮流玩味的雕塑或公仔，當中以「Koibito 鯉魚人」最為人熟悉。

+ 11 + 10 + 9

奈良美智 Yoshitomo Nara

或許由於他筆下的小女孩永保青春，所以大家都很容易有個錯覺，以為他本人仍然相當年輕。其實這位名號傳遍天下的藝術家，去年12月已經慶祝過60大壽了。

在亞洲藝術市場，奈良如今可說有點石成金之能。最誇張的莫過於去年香港拍賣，不但把奈良的拍賣紀錄由$3,500萬推高至$1.95億，身價與常玉旗鼓相當。即便只是他塗鴉過的$100紙幣，也能夠以匪夷所思的$45萬成交。

+ 13 + 12 + 11

「下一個奈良」會否從上述四位候選人之中誕生？還是另有異軍突起？這個問題還得拭目以待。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：中村萌、小泉悟、下田光 誰是當代藝術市場的「下一個奈良美智」？】