永遠不懂「放過自己」的4大星座 水瓶座看似瀟灑其實超級在乎
撰文：鬧鬧女巫店
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有些人生在規則之外，因為他無需任何鞭策，因為他從來不會輕易放過自己，好勝是他最需要克服的個性。
山羊座
雖然在很多人眼裏，山羊都是個十項全能的勤勞人，很多事情，不管熟不熟練，他都會用心做好。別人總覺得，他這個對事情和工作的性格，是天生愛勞動。
其實不然，他只是有些沒自信，總覺得自己不夠優秀。為了讓自己再好一點，他絕不會對自己說，你已經很棒了這種話。
這些星座從不懂放過自己 夜深人靜總是想着自己的不好（點圖看鬧鬧女巫店的詳細分析）：
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天蠍座
天蠍向來是把控全局的個性，很多時候他都需要一個人忙裏忙外地確定細節、把準大方向，這讓他停下來的時候疲憊不堪，但就是知道自己會累，他也很少給自己休息的時間。
畢竟他一直警惕的性格，讓他始終保持緊張，人外有人，不斷前進的目標讓他更有安全感。所以別讓他躺平，他會勸你別對自己太客氣。
處女座
重覆到婦孺皆知的事實：處女座的完美主義。在沒有得到他內心最深處認可的關係，他都能做到愛誰誰，誰管你。所以在此之前，他都會把矛頭對準自己。畢竟在沒有資格要求別人的時間段裏，只有自己做好了才能獲得把控標準的資格。
在能夠做到這一點之前，他不會放鬆自己一絲，做得到就該做得更好，做不到就必須做到。
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水瓶座
他在一段關係裏向來是個容易逃避的性格，但那只是在關係裏，對於自己，他永遠都不會放過自己。
你別看他白天沒心沒肺的，看似腦子裏不知道想些啥，其實他可在意了。白天沒做到的事情，都會晚上自己一個人在納悶，默默地譴責自己。然後白天又笑嘻嘻的吊兒郎當。
其實是不太好意思喊著口號努力，只會在內心爭強好勝地針對自己罷了。
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