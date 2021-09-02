十二星座爆起上嚟會變乜嘢天災？金牛一爆如地震　都唔夠水瓶恐怖

千百萬年來，地球生命始終面臨自然災難的威脅，各種天災從未停止。有記載的歷史上，對生命殺傷力最強的天災包括地震、海嘯、飢荒、蝗害、颶風和洪水——而當12 星座化身為「災害」時，會是怎樣的面貌呢？一起來看看吧！



牡羊（白羊）座：牡羊座有高度的容忍性，也有不畏艱辛的意志力以及鬥爭本能。他們心中一旦有了理想，必能排除萬難，勇往直前。在新的環境下，能發揮拓荒者的精神，帶頭領軍，開創新機，頗有領導者的風範。同時，也有侵略的一面，最大的快樂是排除萬難讓艱難的事情進入軌道。

就像火山一樣，牡羊座在任何穩定的時刻都是不可預測的，並且能夠爆發！當我們跟他們相處出現問題的時候，他們的脾氣會變得非常具有爆發性，所以在與他們糾纏之前，請三思而後行！

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金牛座：金牛座個性溫和又堅實，性情沉著而踏實。對事物雖然猶豫不定，但是一旦決定下來，就能以堅忍不拔的精神，執著向前。忍耐力強，行事慎重，但也有頑固的一面。受人之託必能忠人之事，絕不會中途放棄。佔有慾強，比較追求物質上的滿足，而且堅持事物的完美度，是一個藝術設計及園藝方面非常有才氣的人。金牛座的人很少爆發，他們通常會設法避免混亂，如果他們心境平和，能夠提供幫助的話。但是如果他們陷入困境並被迫進行報復，那麼你最好做好心理準備，他們會爆發出與地震類似的巨大威力。

雙子座：雙子座個性敏銳又快捷。有強烈的好奇心和求知慾，對於新觀念和新流行的感觸十分敏銳。聰明機智，有辯才，是一個謀略家和演說家。遇事都能妥善對座，冷靜觀察，果敢而有擔當。而且常會有一些突發奇想的點子，有大膽假設，小心求證的個性。雙子座也是躁動不安的，很難預測出他們的下一步行動。雙子座可以說是無可匹敵的內陸沙塵暴——就像沙塵暴一樣，他們能以每小時100英里的速度做所有事情！

巨蟹座：巨蟹座感情豐富，對事物的感受性強。對外親和謙恭，頗有公眾意識，但是對內則有強烈的防衛本能，不願私生活受到于擾。大體上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭。熱心參加愛家、愛鄉、愛民的團體，自我意識很強，尊敬能夠保護自己立場的人，帶有懷舊的心情，是一個十分傳統的人。而巨蟹突然發作的強烈情緒可以造成災變，像水窪班的情緒可會隨著潮汐的爆發而爆發。他們試圖保持冷靜，但是當他們超過自己的極限時，他們可能會變得危險。

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獅子座：獅子座為人正直，頗具威嚴。喜歡以自己的魅力和才能開創出一片天地，並熱衷於權力地位。處事物時採用光明磊落全力以赴的做法，厭惡卑劣的小人行徑。有演戲的才華，對自己充滿自信，近乎自戀。另一方面，由於心胸寬大，自能吸引群眾。不過，容易被自己的情緒左右，經常覺得孤獨。當脾氣一來，快速傳播且難以阻止的脾氣，讓獅子座渾身具有狂野的力量，甚至能夠傳播，然後你甚至還沒有意識到發生了什麼事。他們就像發瘋的獅子，怒氣值可以在眨眼之間從 0 到 100 ，所以不要招惹他們！

處女座：處女座為人勤勉，一絲不苟，喜歡接觸社會，行事採取合理主義，是一個對社會頗有貢獻的人。對人體貼入微，做起事來也有大將之風，但是有時過於小心，反而無法掌握大綱，不過大體上作是一個有計畫和實務能大的人，而且一向本著良心做事。在個性上思慮較多，富於批判精神，容易成為鋒利的評論家。有濃厚的道德觀念。有人覺得處女座很冰冷，但處女座他們的冷硬，會成為不可阻擋的雪崩攻勢和破壞力，這使他們能夠承受生活中的許多打擊而不會灰心。他們依然繼續前進，直到他們最終下定決心要奪走最終的勝利。

天秤座：天秤座個性穩健而理智。有優秀的平衡感和公正的判斷力，善於協調，在相反的意見中往往能擔負起調停的責任。凡事講求邏輯和策略，絕對不以暴力解決事情，而是以巧妙的手腕，在對等的權利和利害中找出平衡點。懮柔而不寡斷，八面玲瓏，頗有社交才華，容易博得在上位者的眷顧和禮遇。屬於風象星座的天秤座，思想與言詞相當敏捷，也有不可預測的連勝經歷，這使人們很難百分百地確定他們下一步的走向。因此，他們肯定會是熱帶季風！

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天蠍座：天蠍座個性深沉極端。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要不懈，對愛恨的反應，十分強烈。偏執、激進且穿越生死、置死地而後生的天蠍座，若是一種災害，絕對是影響廣泛、範圍廣闊，緩慢折磨而凌遲的大饑荒了。這時，總是相當痛苦，且讓人不自覺思索起生命的意義呢。

射手（人馬）座：射手座個性率直而開朗，對正義和真理抱持著極高的期許，希望自己能有多於常人的知識和經驗。注重精神生活，喜好哲學性的思想，熱衷於遠在個人之上的全人類福社及世界性的進步，但是容易流於鬆散的樂觀主義。大膽而富冒除精神，熱愛自由，無論在何種環境下都希望保持精神與行動的獨立。射手座就像一場龍捲風，快速、強大而充滿活力。當化身成災難時，射手座將是一場龍捲風。當他們出發時，在安全距離內觀看並安然無恙，將會是一個奇蹟！但是請不要擋路，否則可能會很危險。

魔羯（山羊）座：魔羯座充滿智慧，思緒周密。有高度的耐力，在嚴苛的現實環境下仍然能夠耐心等待。為了使計畫周全，可以熬過漫長艱辛的準備時期，絕不鬆懈。思想深沉，熟知人間之事。或許行動不夠敏捷，但是一定會持之以恆。個性嚴謹踏實，容易孤獨。從不掩飾利己之心，但是大致上仍能獲得上位者的信賴，也頗具社會使命感，而且懂得驅吉避凶，為自己規畫出一個立身處世的藍圖。而魔羯雖然是全能的好人，但就像暴風雪一樣，當他們憤怒時，會超級可怕。如果你以某種方式站在他們的敵對立場，他們會變得殘酷無情，並且確切地知道如何解決你。未達目的，他們將不得不成為暴風雪。

水瓶座：水瓶座個性獨立而執著。經常有一些激進、革新式的見地，屬於新時代的人物，有豐富的同胞愛和民主意識，能夠打破社會階級和人種的差異，培育真正的友情。對於一些既成的觀念，為了忠於自的信念，會激動地試圖抵抗。這種類型的人，經常見於為了達成共同目的面結朋組黨，發起運動的人。常被大家說是「外星人」的水瓶，有時候稍微自我、不那麼社會化的行為總讓人摸不清頭腦。而他們若是以災難的風貌出現，想必當然就是從外太空而來的「彗星」囉！這相當不怎麼尋常呢。

雙魚座：雙魚座才華洋溢，喜歡幻想。依賴心強，能適應不同的環境和立場。有豐富的創造能力和藝術才華，沉溺於詩般的情節和夢想，認為真正的幸福是身靈合的世界。選擇遠離俗世的生活，在物質上不會有太大的成就。富於同情，有犧牲自我的精神，尤其同情社會上的弱者和不幸的人。情感洋溢澎湃的雙魚座，一定會用洪水的姿態現身。有時候雙魚座的人可能會被生活的柴米油鹽所淹沒，以至於他們覺得自己被情緒壓垮了，這使他們非常適合這種洪水般的災禍！

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