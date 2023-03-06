第一眼睇到蠟燭蝴蝶定其他？揭露面具背後嘅你　呢種人最深藏不露

內心的想法每分每秒都在改變，有時候連自己都不明白自己。



你的內心深處究竟藏著什麼呢？心理學家只需要一張圖，就能看透你現在真實的想法，網友實測都說準，趕快揪朋友一起來測測！

小紅書瘋傳 一張圖神準揭露面具背後嘅你係點嘅人（點圖開始測試）：

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選擇A.蠟燭的你

你不喜歡喜形於色，擔心被別人一眼看透，也不想給自己帶來麻煩，所以總是禮貌性的武裝自己，即使有時候不滿，臉上也是帶著微笑。

你內心高傲又帶點小孤僻，不是很習慣向人求助或是交流情感，你只會和最好的朋友分享心事，只有像固定幾個朋友傾吐，才能讓你感到安全。

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選擇B.海螺的你

你給人安靜、沉穩感，但其實內心有很多想法，你凡事都想很多，很善於控制情緒，更會幫他人保守秘密。

在一群朋友中，你不是那種想出風頭的人，但你卻善於背後默默觀察，有把握才會出手，屬於那種深藏不露類型，乍看平淡無奇，拼到最後才是真的贏家。

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選擇C.蝴蝶的你

你凡事想很開，很難被框架困住，即使遇到困難也會覺得先衝了再說，不是那種想很多類型，不管是面對或是工作都有著很大的格局。

「為小事煩惱」在你的世界根本不存在，與其傷心你倒會去想說要怎麼解決，屬於越挫越勇型，你在朋友眼中的小太陽，所有困難在你眼中都能迎刃而解。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】