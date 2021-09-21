MIRROR 6子開音樂會　姜濤、Jer有份演出　網上炒至$2.3萬2張門票

【MIRROR / 音樂會 / Music On The Road / Carousell / Anson Lo / Edan / Ian陳卓賢 / Anson Kong / 姜濤 / Jer柳應廷】又要搶飛啦？人氣男團MIRROR其中6位成員將在12月7日於灣仔會展舉行音樂會，主辦單位分階段公布6人名單，而終極海報亦已流出，確認姜濤和柳應廷（Jer）將會加入演出，音樂會門票近日就在網上拍賣平台掀起炒賣潮，有人甚至開價23,000元售2張門票。



主辦單位公布音樂會詳情，將會參演的MIRROR成員包括盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、姜濤及柳應廷（Jer）。（網上圖片）

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主辦單位早前陸續公布音樂會詳情，將會參演的MIRROR成員包括盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、姜濤及柳應廷（Jer）。是次門票沒有公開發售，以換領方式派發，新客戶或現有客戶成功申請指定網上行光纖入屋寬頻及額外服務，就可以獲2張門票及限量海報。

Carousell放售音樂會門票帖文▼▼▼

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網上拍賣平台Carousell近日已出現大量徵求或放售音樂會門票的帖文，賣家開價由6000至13,500元一張不等，亦有人以23,000元發售2張門票。不少帖文都強調會展座位有限，僅8000個，而且只開一場，出價低過4000元「肯定係呃你」，因為申請寬頻合約有一定成本。

不少鏡粉看到炒賣帖文後都表示失望，「點搶呀啲飛」，又指自己申請寬頻服務好像更「化算」，惟擔心遲申請已錯過了「靚位」，或會被安排至最後排，亦有人向主辦單位提出，希望能推出網上門票。

同場加映：MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮 姜濤、教主簽名卡炒至千元1張

麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶。（Carousell網站圖片）

麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。



「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

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鏡粉們分享各款「籃神卡」▼▼▼

早前Mirror首次舉辦演唱會掀起全城話題，即使加場仍然一票難求，門票被炒至天價，有個別炒家更開價逾10萬元！《香港01》記者於二手拍賣網搜尋Mirror演唱會門票的相關帖文，發現竟罕有地出現「求飛多過放飛」的情況，可見鏡粉們為了一睹偶像風釆，「有錢都唔賺」，而炒家手上的票較早前亦被買走，故門票極度渴巿。有孝順仔女更出動溫情牌，表明願出8000元，為患癌的媽媽徵求門票，期望能圓姜糖媽媽的心願。



不少Mirror粉絲於二手拍賣網站列出心儀日子、門票價位及可接受價格，期望徵得演唱會門票；亦有賣家以2880元的價格出售票價380元的門票。（carousell網頁截圖）

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有「求飛」買家表明希望為患癌媽媽徵得門票，稱媽媽「唔知仲有冇機會等下次演唱會，但佢真係好鍾意姜濤」。（Carousell網頁截圖）

同場加映：MIRROR+ERROR攻陷屯門 一字排開超震撼 網民錯重點關注呢樣【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



MIRROR+ERROR攻陷屯門 一字排開超震撼 網民錯重點關注呢樣

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粉絲通宵留守商場務求第1時間霸靚位▼▼▼

活動舉行前一天霸位情況▼▼▼