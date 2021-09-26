𥄫女出事！男子尖沙嘴過馬路疑因美女分神　跌倒衝前兜頭直撞招牌

過馬路要留神是常識，即使遇到美女亦不能分神！近日網上流傳短片，指1名男子過馬路時疑只顧看着美女走過，因而不慎踏空衝前，頭撞1個放在路邊的直立式廣告牌，更令招牌應聲倒下。事件引來網民熱烈討論，爆笑指「望女都要睇路㗎！」。



1名男子在尖沙咀金馬倫道過馬路時，疑似因為眼前美女而分神跌倒，更衝前撞倒1個站立式廣告牌。（網上短片截圖）

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根據車Cam短片的資料顯示，事件發生於昨日（25日）下午4時半，當時1名身穿藍色上衣及牛仔褲的男子步行橫過尖沙嘴金馬倫道，不過在踏上行人路石壆時卻不慎跌倒，更衝前數米，頭部直撞1個放在路邊的直立式廣告牌。男子將廣告牌撞倒後，亦十分之有手尾，將廣告牌扶起後才離開。

有心水清的網民表示，男子跌倒之前，視野前方剛好有１位女子經過，相信事件起因是𥄫女惹禍。不少留言都指短片十分搞笑，提醒「𥄫女還𥄫女，都要睇路嘅」，同時亦笑言「昅女昅到X街，重要被車cam影到」、「真係紅顏禍水」、「睇咗5次，5次都笑」。

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