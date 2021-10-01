整生日卡送媽媽缺照片　阿囡剪爛身份證貼上去　網民：剪得幾四正

子女好心做壞事，父母定必「唔知嬲好定笑好」！內地1名媽媽近日收到女兒親手製作的生日卡，本應暖到入心的小手作，媽媽收到之後卻感覺到從內心冒出來的寒意，全因生日卡上的照片來自她的身份證！



內地1名女孩為媽媽製作1張生日卡，卻剪爛媽媽的身份證，原來只為取得1張媽媽的照片。（網上短片截圖）

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事件發生於內地安徽六安，1名小女孩日前特意製作生日卡給媽媽，在紅色的卡紙上畫上公仔之後亦寫上祝福語。不過小女孩後來發覺生日卡偏偏就是少了1張媽媽的照片，所以想起了媽媽的身份證。小女孩將媽媽身份證上的照片剪出來之後就貼到生日卡上面，成為生日卡最大的特點，至於媽媽收到生日卡之後就直言「又好氣又好笑」。

有網民表示，內地身份證材質硬淨難以裁剪，「孩子手勁真大」、「卡那麼硬，真有勁」、「小朋友臂力驚人」，更希望可以知道小女孩使用的剪力可以如何購買，「啥牌子的剪刀？」、「有剪力的連結嗎？」、「手勁大剪刀質量也好」。

從短片可見，媽媽的身份證缺了一大片。（網上短片截圖）

不過亦有人笑言「身份證可以補辦，寶寶的心意可不能辜負」、「很不容易啊，剪得辣麼整齊，愛心滿滿的」、「補辦吧，但賀卡是世上獨一份的」，建議父母要將重要文件如身份證放好，以免發生類似悲劇，又說相信爸爸看到生日卡之後已經立即將自己的身份證放好。

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