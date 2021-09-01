45歲女藝人逆齡背影　6年前後送女兒上學照看傻網民：母女變姊妹

今日（1日）是開學日，不少爸媽都喜歡在第1天送仔女上學，祝褔有個美好的學期。台灣1張送女兒上學的背影照熱爆網絡，女藝人李佩甄在其facebook分享陪着女兒6年前上小學與今天上中學的對比圖，但網民錯重點大讚佩甄身材保養得宜，背面看來更是愈來愈年輕，驚嘆「由母女變姊妹」了。



女藝人李佩甄在其facebook分享陪着女兒6年前上小學與今天上中學的對比圖，但網民錯重點大讚佩甄身材保養得宜，背面看來更是愈來愈年輕，驚嘆「由母女變姊妹」了。（李佩甄FB圖片）

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45歲的李佩甄今早在FB發文，上載2張牽着女兒上學的照片，指6年前的今天，正是陪女兒「小可樂」上小學的第一天，感嘆時間過得很快，「希望媽媽可以一直陪你走好久好遠」。

從對比圖可見，6年前女兒身高只到她腰間，而一頭長直髮的佩甄穿着氣質長裙，而6年後的今天，她只高出女兒不足半個頭，而身穿T裇牛仔短褲的佩甄露出纖幼長腿，還有棕色長曲髮，非常減齡，完全不覺是熟女的年紀，但唯一不變是母女要好的感情，一路上還是手牽着手。

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照片上載不足半天已近3萬個讚好，網民都驚呼是逆齡照，大讚佩甄與女兒6年間由母女變成「姊妹」，「第一張是媽媽，第二張是姐妹」，直言完全不科學，「媽媽背影逆生長啊」、「身材怎做到愈來愈好？」。

當地傳媒則透露，佩甄為了維持體態，專誠找來私人教練指導TRX訓練，又嘗試多項運動，如飛輪課、跑步和瑜珈，付出心力後很有成果，體脂肪率只有11.4%，BMI指數也僅16.5，內臟脂肪程度落在等級1，骨骼肌率40.3%，基礎代謝率為1356大卡的她，身體年齡只有18歲。

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靚媽黛維Puspa Dewi早前公開一張26年前的照片，顯示神顏值真的多年不變，有網民更稱「現在比當年還年輕！」（Puspa Dewi IG圖片）

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