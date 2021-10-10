香港之最｜全港過萬條扶手電梯邊區最多？最短扶手梯竟只有6級！

先看18區扶手電梯數目▼▼▼

在香港生活，經常都會使用自動扶手電梯，到底全港有幾多條扶手電梯？最長和最短的扶手電梯在哪裡？



1993年啟用的中環至半山自動扶手電梯系統是世界最長的戶外自動梯系統，全長800米，一程需時約20分鐘，每天分時段上山及下山。由於機件老化，現時機電工程處及運輸署正分期為半山電梯翻新，預計工程於下年完成。

而最短的自動梯則位於旺角西洋菜街百寶利商業中心地下，過往是已經撤出香港的美國時裝品牌Forever 21商鋪入口。自動梯垂直高度只有約1米，約6級階級，比位於日本川崎百貨公司、全球最短的自動梯僅長0.17米。

申訴專員公署指，若升降機能做到最新的安全裝置水平，裝置的風險會較低，所花費的保養資源亦較少。（資料圖片）

香港的自動梯錄入不少世界紀錄，其中一條世界最長中間無支撐電動扶梯就是位於香港朗豪坊、連接四樓至八樓的扶手電梯，但該電梯於2017年發生急速溜後意外，導致多人受傷，引起公眾關注電梯安全問題。申訴專員公署今年5月曾公布調查報告，有一半自動梯未達到《設計守則》的最新安全裝置水平，裝置的風險較高。

除了長度及機齡外，全港最獨特的自動梯設計就不得不提位於銅鑼灣時代廣場內、全港唯一的弧形自動梯，此設計由日本人於1985年首次推出，其後傳到其他地方。還有，香港巿民習慣「左行右企」，但有些國家反而習慣「右行左企」，單在日本各縣也有不同習慣，其中埼玉縣今年更通過法案，立法禁止行人於扶手電梯上行走，以減少發生事故。