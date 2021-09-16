餐飲業逆市擴張開店　多區吉舖減少　尖沙咀呢條街空置率仍達三成

疫情稍緩，食肆堂食限制放寬，加上商舖租金水平低，飲食業「趁低吸納」逆市擴充。有地產代理商研究發現，下半年銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角四大區域中食肆淨增長87間，帶動區內空置率回落。



美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年7至8月四個核心區共錄得824間吉舖，較今年初略減少43間，當中中環、銅鑼灣、尖沙咀吉舖半年內分別減少24、15、14間，而旺角吉舖則增加10間，美聯估計，當區吉舖增加主要與區內短租店包括賀年用品店結業有關。

吉舖減少，主要由飲食業擴充帶動。美聯數據顯示，受租金大幅回落，加上疫情緩及堂食限制放寬帶動，四大核心區加上購物區元朗，最新共錄得2,456間餐飲商戶，較今年初淨增長100間。

此外，四大核心區空置率整體稍有回落，由年初11.5%下降至10.9%。美聯指，數據反映政府消費券派發前夕至初期的舖市情況。而回顧疫情前，四區整體空置率約在6.5%水平，至2020年下半本港第三波疫情之際，一度升至12.5%。

比較四區空置率，以往遊客集中、區內有不少服裝及藥妝店的尖沙咀區空置率較高，達16.8%，而旺角空置率則較低，約6.9%。美聯亦指出，旅遊相關行業表現未有明顯改善，服裝、藥物及化妝品商戶數目仍持續下跌。

現時四區中最多吉舖的主要街道，是尖沙咀彌敦道，今年7-8月共有42間吉舖；而尖沙咀加連威老道則為空置率最高，達32%。美聯預計，消費券推出、中港試行局部通關等，將利好零售市場，但因中港防疫思維嚴格，相信短期內難以全面恢復通關，預料零售市道復甦將偏緩慢。