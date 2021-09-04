政府推11活化古蹟免費導賞團至12月　邊間歷史建築最多人去參觀？

今年「古蹟周遊樂」將於9月至12月舉行，首兩個月11間歷史建築將提供免費導賞團。近年不少活化古蹟重新開放，如上月開幕的三級歷史建築中環街巿，吸引不少巿民前往參觀。政府至今於「活化歷史建築伙伴計劃」至少資助17億元，到底哪間歷史建築耗資最多？哪間最多人參觀？



即看「古蹟周遊樂 2021」歷史建築位置▼▼▼

今次參與活動的歷史建築有第一至第三期「活化歷史建築伙伴計劃」10個項目及「保育中環」計劃下的元創方。「保育中環」計劃最先於09/10年度《施政報告》提出，包括上月重新開幕的中環街市及前中區警署（現為大館），其中元創方和大館分別於2014及2018年啟用開放。

不過兩個古蹟人流走勢有別，元創方近年人流持續下跌，而大館訪客人數在疫情期間仍有增加。

至於「活化歷史建築伙伴計劃」則在2008年推出，由政府資助非牟利機構於歷史建築營運社會企業，啟用後機構大多要自負盈虧，至今發展至第六期共19個項目，當中首3期項目已完成工程並啟用，惟亦有部分團體因經營困難已放棄營運。

現時政府沒有要求各機構披露活化歷史建築項目的完整帳目，但觀察其人流數字，以饒宗頤文化館、YHA美荷樓青年旅舍和大澳文物酒店的平均到訪人次最高，三個項目均是提供酒店或旅舍住宿服務。至於人流最少的是馬灣芳園書室，2013年起圓玄學院由營運，約4年後因人流稀少經營困難而停運。

至於第四期的活化建築包括大坑火龍文化館、薄鳧林牧場，以及何東夫人醫局生態研習中心，預期將於今年第三季落成。