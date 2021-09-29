着校服男童半夜疑遭母親趕走　保安員不忍獨坐公園聯絡社工代求助

就算多獨立，仍就讀小學的兒童生活上亦需有成人照顧。早前有何文田邨的保安員發文，指不只1次看到1名年約9歲的男童半夜獨坐公園無家可歸，了解後懷疑男童被媽媽趕出門口。保安不忍男童無家可歸，擔心之下主動聯絡學校及外展社工，同時呼籲街坊若遇到懷疑虐兒的個案可主動通知保安或報警處理，「只是行多一步，可以幫到人」。



保安員見到9歲男童半夜於公園獨坐，了解後才知他被媽媽趕離家。（fb「何文田邨二三事」圖片）

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該名在何文田邨任職的保安員向facebook專頁「何文田邨二三事」講述1宗懷疑虐兒個案，指周六（9月25日）凌晨3時在邨內綺文樓旁的公園，發現1名就讀小四的9歲男童，身穿校服及帶同書包，獨自坐於長椅上抱頭休息。

保安指事件已非首次發生，約3星期前也遇過該男童深夜於公園流連。當他上前關心及勸喻男童回家時，男童即時拒絕，稱即使回去媽媽也不會開門，「男孩子對我們說，母親常常把他趕走。由於剛剛調遷這個單位，就算報警，當警察離開的時候，他母親也會把他日日趕走」。保安遂找同事到單位向男童母親「談判」，直至凌晨4時半對方才願意到大堂接回男童。

保安員呼籲眾街坊若遇上類似個案，可盡快通知管理處或直接報警。（資料圖片/鍾妍攝）

保安擔心事件牽涉虐兒，為了保障男童的人身安全，事後主動致電男童就讀的小學講述相關情況，並通知外展社工，「面對虐待兒童，只是行多一步，我可以幫到人」，又呼籲一眾街坊若遇上類似個案，可盡快通知管理處或直接報警。事後他向專頁更新消息，指黃大仙綜合家庭服務組已得知男童的情況，並已經與其學校社工聯絡。

帖文引來街坊關注，直斥涉事母親不負責任，又擔心男童回家後也會遭受虐待，「趕得咁細小朋友出街，即使報警畀小朋友返去，呢個小朋友都未必安全」、「睇完好唔舒服，點解有咁嘅阿媽」、「就算幾唔聽話都好，慢慢教或向學校或社工求助，不應將小孩趕出家」。另外也有網民大讚保安員的義舉，「小朋友好可憐，希望社工真的可以幫到手。保安員做得好，行多步，真的可以改變一切」。

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