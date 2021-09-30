Anson Lo、AK露肌拍內褲廣告　本港男裝內衣售價上月已提前急升？

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、AK（江熚生）近日半裸上身為品牌Calvin Klein拍攝內褲廣告，照片一出即惹來大批「神徒」、「生粉」哄動！有趣的是，統計處最新數據亦顯示，廣告推出前，8月男裝內衣物價指數已預先上升，更領先各類服裝鞋履，莫非是二人廣告威力提前出現？



先睇最新廣告照：

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服裝品牌Calvin Klein近日在社交平台上載一張男生半裸上身的照片，配以文字：「當Calvin Klein 遇上不一樣的他， 到底會擦出什麼花火？Stay tuned，留言分享你期待的他！」雖然未有廣告模特兒未有露出正面，但不少神徒都能認出相中人是「教主」，引起哄動。及後再有新相片流出，被網民憑相中紋身而認出是AK江熚生，而品牌官方網站亦已上載二人最新代言相片。

而統計處8月份綜合消費物價指數顯示，教主效應已提前顯現！8月衣履物價基本上按月持平，但其中男裝內衣物價指數上升3.8%，拋離男女童裝外衣及鞋等其他衣物。

根據該品牌網站、二人代言內褲平均每條售210至340元不等，但仍吸引不少女粉絲打算大手購入支持偶像，未知下月男裝內衣褲物價指數會否因此而上升？

至於按家庭收入劃分，反映較低開支家庭情況的甲類物價指數中，男裝內衣指數升4.8%，而乙類就升3.6%，丙類升3.1%。

Anson Lo最新MV畫面：

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按年數據方面，童裝內衣物價指數升幅最大，一年升近10.3%，其次是女裝外衣（升7.5%）及男裝外衣（升7%）。