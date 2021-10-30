香港之最｜全港7萬部升降機密度冠絕全球　最窄電梯僅20吋闊！

香港高樓大廈密集，無論是上班上學都靠電梯出入，由一層到過百層，香港是世界上升降機密度最高的地方之一，到底香港升降機有幾多？邊區最多？



截至6月底，全港共有70,438部升降機，平均每100人就有一部，是全球升降機密度最高的地方之一。現時全球速度最快的升降機位於廣州周大福金融中心，發展商為香港周大福集團，大樓530公尺高，只需42秒即可上升95層，時速75.6公里。

而香港速度最快的電梯則位於樓高80層的中環中心，曾達到時速43.2公里，但現已調慢速度，最快電梯地位由觀塘城東誌（Landmark East）的升降機取代，時速36公里。

根據電梯資料網資料，全港最短程的升降機是連接大埔廣褔道及南運路隧道的無障礙升降機（NS69），上升高度僅2.62米，僅比一道門稍高。升降機於2016年啟用，是大埔行人隧道首部無障礙升降機，堅毅忍者障殘人士國際互助協會調查顯示機身闊度、附近通道、配置等均合標準，惟欠觸覺引路帶。

香港最窄升降機▼▼▼

普遍一部升降機的入口闊度約80至110厘米闊，但油麻地百達大廈的一部升降機只有約50厘米闊，僅夠一人同時進出，雖由於機件老化，該升降機已進行翻新工程，但未有改建闊度，網民均指是全港「最窄升降機」。

香港多電梯，同時電梯的機齡亦不小。全港7萬部升降機中，有逾三成半的機齡超過30年，當中更有4,567部升降機已年過半百，包括一些五十年代開始出現的舊式拉閘升降機，現多見於工廠大廈。

而香港第一部升降機在哪？根據前香港專業教育學院電機工程系講師麥家聲於《今日機電第45期》撰文指出，最多人的說法是位於1868年啟用的第一間五星級酒店──香港大酒店內，升降機以蒸氣機運作，人手按鍵操控上落。酒店早於1952年結業，現址為中環告羅士打大廈及中建大廈。