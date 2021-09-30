泰女高官視察水災斬腳懸空浮水面　低質P圖爆笑　另一破綻更災難

為官者心繫民情實在是理所當然，但泰國1名女高官視察水災情況的照片卻爆出公關災難！泰國多地近日受到熱帶風暴「電母」（Dianmu）影響而陷入水災，教育部日前在facebook上分享副部長 Kanokwan Wilawan 在洪水地區視察的照片，擔心水災會威脅學生及教職員安全。惟照片卻被網民一眼看出是P圖，皆因她雙腿似被斬半，整個人懸空在水面，完全是低質P圖。相片惹來網民瘋傳及恥笑，其後更揭發原相攝於2020年，現時的版本是舊圖重用。P圖引起爭議後，教育局刪文兼道歉，但稱事件由公關團隊負全責，副部長從沒參與，如此回應再度激起網民怒火。



泰國教育部日前就在官方fb上傳照片，指副部長 Kanokwan Wilawan到水災現場視察，但網民發現是低質P圖。（「ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.」fb圖片）

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熱氣風暴電母自本月23日侵襲泰國以來，已影響當地30個省、逾2400條村莊、7萬個家庭，造成6人死亡、2人失蹤。

泰國教育部日前在官方fb上傳了照片，顯示副部長 Kanokwan Wilawan 在洪水災區涉水而行，並在帖文寫着她擔心電母會威脅該區學生及教職員安全，故要親身視察，內文描述「吳老師正密切關注許多地區的洪水情況，包括教育部監督下的學校及教育設施狀況」，但沒有說明照片拍攝地點。

惟照片貼出後，許多網民立即看出有明顯P圖痕跡，因 Kanokwan Wilawan的半截腳像被斬斷了，整個人懸空浮在洪水水面。不少人直指照片曾被剪裁，疑是將副部長的人像貼到背景上，而她在照片中沒有陰影，讓她看起來真的在洪水現場。

網民發現原圖是Kanokwan Wilawan於2020年勘察水災的照片，現時的照片將後面的人全部P走。（「ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.」fb圖片）

其後網民再有新發現，指2020年 Kanokwan Wilawan確曾到訪洪水，那時她拍下的照片，樣子和造型打扮跟近日上傳的新照一模一樣，惟其身後的人群被P走了，背景則拉大了，偷天換日下偽造了新照，其實只是舊圖重用，有關P圖手法隨即引起爭議。有人直言 Kanokwan Wilawan是將不實訊息放上網，可能已違反了當地的《計算機犯罪法》 （即電腦犯罪法），如果她真的有去災情現場視察，大可上傳真實的照片。

網民湧入教育部帖文批評及恥笑P圖，當局於周二（28日）刪除了帖文並道歉，但聲明僅提到公關團隊會對事件負全責，P圖由公關管理員發布，強調Kanokwan由頭到尾無參與。

泰國教育部發聲明道歉，但稱事件屬公關團隊責任，副部長無參與，再引來網民批評。（「ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.」fb圖片）

未料新發出的聲明引發二次公關災難，許多人批評副部長是高級官員，「如果出了問題應該要出來承擔責任」，炮轟「那張照片非常侮辱人民的智商」，其質素只有小學生程度，令人看得尷尬，過程中無可能無人發現。又有網民狙擊事件可能已違反《計算機犯罪法》的問題，揶揄「法務部門什麼都看不到」。

（綜合）