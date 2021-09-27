泰國最猛鬼修道院：用人類遺骸製成過百神秘雕像　當地人都唔敢去

你是個喜歡旅遊的人嗎？在泰國不難發現古代傳說和現代思想的結合，例如在聳立的建築物前有著傳說中的鬼屋，如果旅遊景點是恐怖的鬧鬼景點，你敢去探險嗎?



一尊恐怖的雕像或許沒那麼令人害怕，但，若放眼望去，是上百個由人體遺骸製成的雕像呢？

一名以巫術成名的和尚建造了上百尊雕像 、小孩妖怪、人、神秘生物等等雕像遍布在修道院裏。其中有些雕像是由石灰參雜著人體遺骸如骨灰、骨碌頭、頭髮，甚至是有紋身的皮膚而合成的……

連泰國人都避而遠之的鬧鬼地方：人體遺骸的廢棄修道院（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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當地人不約而同地認為夕陽過後，這裏是個禁地。據說黑夜是這些雕像活動的時候。曾經有小偷想要偷取雕像，但總是有股不可言喻的力量把他們趕走。聽說曾經有10個小偷合力嘗試抬起雕像，但最終不能得逞。在這名和尚去世之後，修道院成了廢棄場所。這個地方被樹木草叢侵襲了，很多雕像也破損。但有些人認為，其中的黑色神秘力量還是存在的。

也有網友分享這間修道院的靈異故事：「這個寺廟很有名，很多探險者都會去。這寺廟是一位獨自修行的和尚，傳說他在外面收伏的妖魔鬼怪後，就會幫他們建立石像，日夜誦經持咒希望他們看開，超渡，而且據說這些石像製作加入了骨灰，人血這些東西製作，後來和尚得癌症過世，來不及交代後事，後來凡是想要去動這些造型特殊的石像，或是打算移除廢棄重建寺廟的都會出事，然後就只好一直荒廢，最後變成出名的夜遊探險地點，或是靈異節目去的地點，然後名聲就更大，更多傳聞了。」

網民紛紛表示「好可怕」、「這真的有嚇到叫阿娘的Feel」、「看起來真的邪氣的地方啊！」、「好想去探險喔」。

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