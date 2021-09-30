Anson Lo、AK騷肌拍內褲廣告　港男呻老婆清空底褲：好彩仲着緊條

男團Mirror成員在香港的人氣居高不下，國際時裝品牌Calvin Klein日前就釋出一系列影片和照片，宣布找來Anson Lo盧瀚霆和AK江𤒹生代言，更發布兩人的爆肌內衣照，超Fit身材引來網民熱議。有港男昨晚在「前夫」facebook群組分享，指鏡粉老婆在看到Anson Lo的內衣照後，隨即通知他已將家中所有男裝內褲掉棄，希望另一半大手購入CK內褲支持偶像。



Anson Lo公開新一輯為Calvin Klein代言的廣告照。(IG圖片)

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Calvin Klein每次的內衣廣告都找來身材一流的俊男美女拍攝，包括外國歌手Justin Bieber、名模Kendall Jenner等。不過，Calvin Klein昨日在官方網站分享多張由「教主」Anson Lo和AK代言的秋冬系列和內衣廣告照，半裸上身騷8舊腹肌，手臂、心口脹卜卜。

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照片一出，大批鏡粉已直呼受不了，有港男昨晚更在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文，表示老婆第一時間通知他，其內褲已全數被掉棄，表明若他不買CK內褲，日後便沒有底褲可穿。

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除了樓主老婆，網上也有大批粉絲留言，「教命呀！係教主呀！call 白車啦唔該！」、「教主，你咁搞法，我好快家變」、「請問會唔會出小童size？我想買畀個仔」、「大家係鋪頭門口打卡要小心地滑」。

在商店門外已換上Anson Lo的巨型海報。（網上圖片）

同場加映：MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮 姜濤、教主簽名卡炒至千元1張

麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶。（Carousell網站圖片）

麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。



「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

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