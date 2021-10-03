將軍澳驚現男子疑於公園自瀆遺液體　街坊籲注意：冇諗過咁黐線

將軍澳街坊注意！有網民於區內群組發文，指上星期某晚凌晨與朋友於寶林邨內的噴泉廣場附近食宵夜時，發現1名男子於遠處，望着他們有所動作，其後才發現對方疑在自瀆，事後公園的枱櫈則有液體遺留。樓主直指男子的行為猖狂，呼籲居民夜歸時留意，「冇諗過個人可以咁黐線，大庭廣眾做埋啲咁嘅嘢」。



有網民指上周凌晨於將軍澳寶林邨目擊1名男子疑於公園內公然自瀆，直指事件嚴重，呼籲街坊注意。（fb「將軍澳主場」圖片）

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該網民於facebook群組「將軍澳主場」發文，指上周遇到「幾黐線嘅事」，認為有必要提醒一眾街坊。樓主指上周某晚凌晨約1時許，與朋友在寶林邨噴泉廣場附近食宵夜聊天，期間看到1名男子坐於遠處有所動作。

起初樓主對男子的動作不以為然，約40分鐘後才發現對方疑看着他和友人自瀆。他形容男子「又企起身又坐低」，由怕被人發現到如入無人之境，「初初見到有人望住佢，就好似唔係幾好意思咁耷低頭，點知之後猖狂到望住鏡頭都可以繼續」。

樓主指，男子完成動作後疑留下東西於公園的枱櫈，他與友人「抱住求真精神」，待男子離開後上前查看，發現枱櫈上有少量液體，頓時感到非常惡心。他又認為，事件性質嚴重，希望講述事發經過能提醒一眾街坊注意，「其實大家都係街坊頽look咁樣喺度吹水食嘢，所以真係冇諗過個人可以咁黐線，大庭廣眾做埋啲咁嘅嘢」。

樓主指與友人「抱住求真精神」，待男子離開後上前查看，發現枱櫈上有少量液體，頓時感到非常惡心。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文引來網民關注，有人指事件屬風化案，男子的行為或已違法，認為樓主既已拍下片段，應直接報警跟進。亦有街坊指出，同類事件於區內並非首次發生，「景林都有，同朋友行過，條友喺個魚池嗰架石船船頭度搞，仲要下午時間」、「翠林都有呀，試過7:00幾喺商場行黃橋行返落去彩林，喺欣林右邊花槽有個6、70歲阿伯喺度除褲」。

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