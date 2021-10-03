的士司機找錢睇錯$1000大鈔做$100　乘客尋人欲歸還：唔想佢白做

的士業畀不時都會發生找續問題，最近有乘客乘搭的士回家後發現，司機將1000元大鈔錯看為100元紙鈔，即多找了900元給他。他事後於facebook群組發文，希望找到相關司機以歸還該款項，坦言「唔想佢（司機）白做」，引來網民大讚。
樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，表示上周五（1日）下午從西貢貢白腊搭的士前往青衣，車資約為300元，他向司機支付500元，本應找續約200元，但司機卻將1張1000元紙幣看成100元找給樓主。
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不少網民看後立即留言「推post」，希望相關司機能盡快看到帖文，並與樓主聯絡，又大讚樓主夠老實，「希望搵到個司機啦」、「好人有好報，抵你以後都賺到錢呀！」、「試下打上的士台問一問」、「樓主您真係好心地又唔貪心，欣賞！已轉發至的士群組及馬路的事討論區，希望幫您早日搵到個女司機」。
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