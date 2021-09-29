的士尖沙嘴經黃大仙去堅尼地城　男子質疑$202車資不合理兼車速慢

日前有網民在facebook群組上發文，指自己於凌晨時份從尖沙嘴上的士，經黃大仙後前往堅尼地城，問網民：「收費202蚊，呢個收費合理嗎？」他又提到當時路面暢順，「但車開得好慢」，所以曾向司機查詢，對方表示「按正常速度50駕駛」。

事件引來網民熱烈討論並為司機平反，直指計算行車距離及過海費用後相當合理，司機以合法車速行駛沒有問題，更以歌詞提醒樓主「要平就要落旺角轉小巴走」。



樓主乘坐的士從尖沙嘴經黃大仙去堅尼地城，後上載的士收據問網民收費是否合理。（《降魔的》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名樓主在facebook群組上發文，提及自己於凌晨1時半在尖沙嘴鐘樓截的士，其後經黃大仙廣場前往堅尼地城士美菲路，車資總共202元，問網民們收費是否合理。他又指當時路面暢順，不過的士車速很慢，「喺紅隧有問司機點解咁慢，司機表示按正常速度50駕駛，我唔知道50是否指駕駛速度」。

參考樓主上載的的士單據，他於9月28日0時55分上車，於約40分鐘後的1時36分下車，全程行駛23.47公里，收費分鐘則為10.12分鐘，連同20元附加費後，全程車資為201.9元。根據Google Maps資料，相關路線行車距離約為25公里，單據顯示的實際行車距離較短。

樓主上載的士單據，不過網民認為車資合理。（網上圖片）

帖文引來網民熱烈討論，直言車資相對車程而言合理，「抵啦，仲想點？畀返你好唔好？」、「兩舊水仲想點呀？」、「兩舊水真係差唔多」。留言亦提到的士收費與速度無關，「的士按距離收費㗎嗎，揸快啲會平啲咩？」，最後亦有人引用近期紅爆的歌曲《係咁先啦》作回應，說「要平就要落旺角轉小巴走」，不過認為「呢啲嘢佢點會講出口」。

同場加映：的士司機幾錢車程先滿意？短途黑面過海嫌遠？行內人曝6大因素【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 12

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：女生搭的士坐正司機背後 拒坐開疑遭報復 網民熱議有陰謀【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



女生搭的士坐正司機背後 拒坐開疑遭報復 網民熱議有陰謀

+ 3

同場加映：傷殘伯伯稱誤將$500當$20付的士錢 批司機無良欺騙：你良心在嗎【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

