台男陷婆媳問題呻左右做人難　網紅律師鬧爆：先承認媽寶就是你！

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



親愛的中基，該怎麼說呢？你覺得我會唱「一邊是親情，一邊是愛情，左右都不是為難了自己」給你聽嗎？雖然明年你才要搬出去（但願你的婚姻可以持續到明年搬出去的時候），可畢竟也是搬出去了，雖然晚了，有做總比沒做好。

你知道的，處理婆媳問題就是兩個關鍵，第一個是搬出去，第二個是你。能解決這兩個關鍵，大概婆媳相處就不是問題。首先，不論媽媽多辛苦把你養大、不論媽媽現在多麼孤單寂寞，你的選擇只有一個，婚後不能跟媽媽住在一起。如果是為了「孝順」（雖然我不贊成這個詞），你更應該這麼做，因為媽媽總是希望你幸福的，如果是不希望你幸福，只希望你陪伴她，她才能快樂的媽媽，應該也不值得你孝順，這一點應該沒錯吧？你可以讓太太開心，你就是幸福的，就可以達成媽媽的願望，這不是很好嗎？

分居治百病，這是疫苗。

那麼，如果打了疫苗，還是不幸得到一種婆媳的病，那麼，你應該怎麼做？治病的關鍵當然在你身上，這比疫苗還重要。Hi, brother，婆媳關係這件事，沒有中立可言，特別是對於住在一起的婆媳來說，你只能一面倒，就是倒向你的配偶。為什麼？因為你媽愛你，那是無條件的愛，但是你媽愛媳婦（如果有的話），是有條件的愛。當你跟媽媽頂嘴，媽媽頂多生氣三分鐘，就會覺得你只是個孩子，真是小淘氣。但是當你老婆跟婆婆頂嘴，天就得塌下來。你捍衛太太，媽媽才不會覺得她很好欺負。媽媽縱然有百般委屈，只要你彩衣娛親、臥冰求鯉、孟宗哭筍，媽媽就會破涕而笑，不是嗎？

台男指母親及太太反目，自己夾在中間感到很難受。（《媽寶兄弟》劇照）

更何況，你想當鄭中基，就當不了宋仲基。請問你，你在文中所提出來的抽煙與回娘家的問題，難道不是你媽的錯嗎？這有什麼好左右為難的？你的「自以為」，只是你的一廂情願。為什麼她就得要接受你媽的二手煙？就得要接受她不敲門就進你房門？就得要接受習慣你媽？她到底是跟你結婚，還是跟你媽？如果事情有對錯，你到底在左右為難什麼？難道你想要我對你說，「施主，要我回答問題前，請先承認媽寶就是你？」

「我媽人很好？」我也覺得我跟德華很像啊！為什麼大家都覺得我像一航？

你不快樂，是自找的。因為從來就沒有兩邊，只有兩家。當你夸夸而談「一邊是親情，一邊是愛情，左右都不是為難了自己」，事實上，你就是把自己推向絕境。親情與愛情，原本就可以共存，只是你自己擅自主張，把親情與愛情放在天秤上稱斤論兩。兩家分居、明辨是非，只要這麼做，就可以解決的問題，你竟然都做不到，只因為你想要兩邊都當好人，不怪你，該怪誰呢？

左手寫她，右手寫着愛。繼續這樣下去，你的老婆就只能是十姊妹了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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