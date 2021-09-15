人妻專責拜神兼服侍全家人　抗議反被罵太小氣　呂秋遠教10招解決

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，這年頭流行穿越，但是，你從光緒年間穿越到2021年，來詢問這個問題，實在太辛苦，請你幫我向大清國慈禧皇太后問候，希望她不要毒死光緒皇帝，他愛的人是珍妃，不是隆裕皇后，別再逼他了。你的故事，有3句話得要探討：

第一句，是「祖先是大家的」？看到這句話，我忍不住把眼睛揉了8次，因為這實在太不可思議。為什麼你老公的祖先是你的？你阿公的阿公，要是地下有知，可能會托夢來罵你一頓，自己家的祖先不拜，竟然認為先生的祖先是自己的祖先，是怎麼回事？容我釐清這件事，你兒子、女兒的祖先，確實跟你先生有關；但是容我請教你，先生的祖先，會因為你「嫁給」先生，所以變成你的祖先？他阿公在你3歲的時候親手抱過你嗎？不然怎麼會是這樣？

台灣一名媳婦覺得平日已經要照顧公婆，一到拜祖先仲要服侍其他親友，令她感到不公平。（《 BB來了》劇照）

第二句，就是「嫁進來的第一個媳婦」。你也知道，我向來主張「結婚」，而不是「嫁娶」。這不是咬文嚼字的問題，而是當你心裏不自覺的認為自己是嫁，先生是娶，你所呈現出來的行為，就是「進他家的門」，而娘家跟你的關係，就會變成「潑出去的水」。當你在日常生活裏，不自覺的使用「嫁」這個字，其實往後的婚姻也就可想而知了。附帶的思考模式，可能會包括「男主外、女主內」，但可悲的是，多數時候那個「女」，是婆婆，不是你，你連廚房都沒有自主權，更別說可以主內。

在主內的只有基督徒與婆婆，但是沒有你，你是奴。

最後一句話，就是「大家都說我公婆人很好」。可惜，你覺得不好，對不對？我可以想像，你現在正掩着嘴，就像是「你怎麼可以吃兔兔」的表情一樣的驚訝，可是，從字裏行間來看，你根本就不覺得他們好，只覺得他們很煩。怎麼說？看樣子你是長媳、住婆家附近、工作你做，你則是存在一種情懷，叫做「我不入地獄，誰入地獄」的目連救母心態。做久了「他們家的事」（別懷疑，這真的是他們家的事，除非你覺得全家就是你家），當然會累，即使你覺得天經地義，但也隱約覺得不對，只是光緒年間的思維，限制了你的想像，所以你不敢造反，因為造反是要殺頭的。

台婦曾向夫家提出抗議，反而被罵為人太計較。（《婆婆來了》劇照）.

可是，這位姊妹，這叫做「孝道外包」。你公婆包給你先生，你先生再發包給你。這一連串的孝道產業供應練，造就了你先生的美名，以及你的煩悶。你抗議，人家就說你計較，說完以後，你就還是乖乖的繼續拜他家的祖先，這樣的抗議，到底有什麼意義？

其實，我也知道要你轉念，可能還需要一點時間，所以我提供了一些方法給你參考，請小心服用：

1.拉着先生一起信基督教，男女一起主內。

2.每逢佳節月經來。

3.把拜拜的工作搞得一團糟，例如金紙買成冥紙、蠟燭紅色買成白色。

4.跟婆婆說，昨天祖先托夢，說你不適合做這件事，不然老公會賺不到錢。

5.跟公公說，算命的表示，以後要由大姑準備才行，不然家運會倒楣10年。

6.跟先生好好溝通，希望他不要再承攬這些工作，分派給其他弟妹來做。

7.拜拜時祖先突然上身，叫老公下跪發誓愛老婆一輩子。

8.當天突然發燒，四肢無力無法做事，可能被沖煞到。

9.想像先生已經死了，其實是在拜他。

10.離啦！離啦！都離！哪次不離！

當公婆要你遵守傳統，不可違抗，則黑化的逆媳，就是婚姻生活快樂的重要訣竅。話說媳婦黑了，人生的光就亮了。既然從光緒年間穿越來到這裏，請好好學習2021年的台灣習俗。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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