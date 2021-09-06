台婦疑遭奶奶語言暴力自殺亡　呂秋遠：記住婚姻10誡免悲劇再生

文：呂秋遠 台灣律師

「我的婆婆殺了我」，在地檢署的第一階段算是暫時落幕了，媳婦的父親，對婆婆與女婿提告過失致死、殺人、加工自殺等等的罪名，但是檢察官目前的決定是不起訴。關於這個新聞的法律攻防，我無法評論，只能說要讓罪名成立，本來就困難。但是有些話還是得要提醒朋友，不要等到無法挽留，才又想起她的溫柔。



台灣一名媳婦疑因不堪家婆的語言暴力而輕生，她的父親想要控告親家為女兒討回欲道，但檢察官決定不起訴。（《BB來了》劇照）

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1.結婚後，「盡量」不要與公婆住在一起。我的盡量，是真的盡量，就是窮盡蠻荒之力的盡量、就是沒錢就不要結婚的盡量。對男生而言，結婚後繼續住在家裡，是一種福利，但是對女生而言，是第二次投胎。

2.結婚後，如果真的得要跟公婆住在一起，那麼男生要對於婆媳之間的關係，擔負起百分之百的責任。對，就是百分之百，發生問題，就不是誰對誰錯，而都是男生的錯。以下的話，一句都不該說：

「我爸媽人很好，你多認識她就知道了。」

「我爸媽年紀大了，你就不能體諒她嗎？」

「這是你們的事情，我管不了。」

「我對這件事保持中立，你們自己好好談。」

「你也不想想，爸媽幫我們這麼多忙，你稍微退讓一下會死嗎？」

「我媽就是出這張嘴，聽聽就好，幹嘛這麼介意？」

「你就是太計較，爸媽才會生氣。」

「不滿意，你可以搬出去，小孩留下來就好。」

「我媽不是這個意思，你每次都要誤會是怎樣？」

「我上班已經這麼累了，你可以不要這麼誇張嗎？」

一般人，聽完這些話，拳頭都硬了，這是真的，請不要以身試法。

3.「嫁」出去的女兒不是潑出去的水，現在是結婚，不是嫁娶「進門」。娘家不要勸合不勸離，覺得離婚很丟臉。現在不是光緒年間，每年可是有10萬人離婚，單親是一種普遍的社會現象，沒有對錯的問題。

呂秋遠認為結婚後盡量不要與婆家共住，這樣能免去不少相處問題。（《殺出個黃昏》劇照）

4.受不了婆家的虐待，不論是精神暴力、冷言冷語、冷暴力，都可以錄音存證，不要忍耐。一旦進家門就把錄音筆打開，可以聲請保護令，也可以聲請離婚，監護權不用擔心，有家暴紀錄的人，會被法院推定不適任親權人。

5.受不了，就蒐證以後逃離，沒什麼了不起的。逃離以後，我們再來好好解決問題。一旦離家，你就會發現天空突然變成明亮的顏色，人生也爽快了起來，空氣中充滿了自由的甜味。

6.受不了，千萬不要選擇死亡。因為一旦夫妻有孩子，沒離婚，繼承權就在另一半跟孩子身上；就算離婚，繼承權也是孩子獨有。然而如果孩子未成年，監護權就是那個逼你去死的人擁有，到後來，你的所有一切，都會在那個爛人身上。而且你死後的故事，通通會變成媽媽外遇、畏罪自殺，爸爸是超級好人。請不要便宜了這些人，逃就好，還是有人可以保護你的。

7.各位男生，請不要因為省錢，所以賴在家裡不走。第一，住在家裡還是得要給孝親費；第二，存錢買房子，一個月存一萬，你一年也才存十二萬，二十年存完頭期款，孩子都成年了，誰還跟你搬出去？第三，不給孝親費，你好意思住在家裡？爸媽年紀大了，還要無償為你們家煮飯、洗衣服、帶小孩，你媽當年應該生塊叉燒就好了。

8.各位男生，請不要老是想著爸媽的財產，所以才捨不得離開。第一，爸媽的錢不一定會給你，他們可能會花光；第二，就算給你，也是幾十年後的事情，誰早死還不知道。第三，如果為了錢而聽爸媽的話，你適合永遠單身。

9.沒錢在外面租房子，甚至收入不夠維持家庭，那麼根本不該結婚，談談戀愛就好，至少不會誤人性命。如果剛見面吃飯就要求女友洗碗、打掃，因為「我把你當媳婦看」，甚至是「我把你當女兒看」請火速逃離現場，切勿留戀。因為他們家的女兒，通常不用做家事，只有你得做。

10.請優先照顧自己的情緒，哪裡有壓迫，哪裡就要反抗。我們生來是來當人，不是來當奴的。老是關心別人好，問問自己，「我好嗎？」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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