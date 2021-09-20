工作狂男友要一筆過買樓　嫌女友無上進心少見面　網紅律師勸分手

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



施主，本來就跟你說，「分手、分手，哪次不分手」了。可是當你反問我，「為什麼要分手」，我就知道你已經深陷魔考業障，我只能施以慈悲心金剛力，希望你可以醒過來。

其實，光是聽到「買房一次付清」這件事，你就該跟他分手了，因為這叫做婚前財產，日後你要是跟他離婚，也分不到任何東西，更別說他買房子關你什麼事。況且，買房一次付清，請問是買陰宅還是買陽宅？又是要買多少錢的宅？要是三億，恐怕得去交流道，不然就只能等到花兒也謝了。

說真的，遠距離不是問題、工作狂也不是問題、創業還不是問題、愛錢，更不是問題。最大的問題是他瞧不起你，而且你在他心目中可割可棄。你可能會問我，我怎麼看出來的，答案就在你的文字裡。

「跟他一樣勇敢去創業」「我是溫室的花朵，只想追求穩定，不想讓自己更好，或是想辦法賺更多錢」「我永遠都沒有工作重要」「錢可以讓他達成目標，女友的吵鬧只會覺得不適合」

台女指男友好高騖遠，被對方認為不夠積極向上爬，自覺配不起男友。（《艾蜜莉在巴黎》劇照）

這些對你的批評，分成兩部分，第一部份，是「你不夠好」，那麼，你到底是不是不夠好呢？當然不是，你只是選擇你自己想要的方向而已，這跟不夠好，差了十萬八千里。追求安穩沒什麼不好，有的人就是喜歡穩定的生活，工作只要八小時（甚至更少），其他的時間都可以作自己的事情。你想想，如果你們未來要在一起，總要有家庭分工這件事，他賺錢、你從事家務，否則以後的生活品質堪憂。萬一你們有孩子，那麼更慘，孩子的爸媽會叫做錢，不是你們。可是，現在的問題是他認為「追求穩定」這件事很糟糕，就像是溫室裡的花朵，只有賺錢，才是讓自己更好，這種價值觀，很不可取。

第二部分，是「你跟錢相較，更不夠好」，這是我覺得比較嚴重的問題。你已經被他的價值觀混淆，認為「你追求穩定，所以沒有他的工作重要」，這是正確的。錢可以讓他達成目標，但是你不行。所有的感情，都應該建立在平等的基礎上，他認為你不追求賺錢，就是跟他不合、就是一無是處、就無法在他的未來裡，一副就是高高在上，你低聲下氣求他的樣子，你到底跟他在一起做什麼？除非你要改變你自己，變成一個同樣追求所謂的「金錢與成就感」的人，可是，為了感情，值得犧牲這些嗎？你結婚的對象，應該是讓你覺得舒服的人，而不是一個要你改變自己，去適應他的人，否則的話，一個人真的比較好。尤其是這句話：

「他讓我感覺我配不上他而已」

你，為什麼要配得上誰？你，為什麼要改變自己的人生價值觀，去配合另外一個人？你，為什麼要委屈自己、貶低自己，認為自己不夠好？其實，你們只是不合而已，沒有誰配不上誰。認真來說，他不適合結婚，真要結婚，他的對象應該是他的股東，不會是你。

「總是說後會有期，有天會在一起，只是在一起的兩個人，不是我和你。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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