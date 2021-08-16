無套性行為大學生女友意外懷孕　港男未告知年底將移民英國感為難

女友意外懷孕又遇上自己即將移民，面對人生矛盾應該如何處理？有剛大學畢業的男生在討論區上發文，指與仍然是大學生的女友曾發生無套性行為，結果對方意外懷孕。不過更加令男生不知所措的是，他仍未告知對方將於12月與家人移民英國，「我好愛佢但唔知應該點做」。文章熱烈討論後，雙方家人最終商議決定女友先休學到英國生下小孩，再待女友在香港完成學位後到英國一起生活。



樓主表示，早前與拍拖6個月的女友發生性行為時沒有用安全套，對方結果因此意外懷孕。（GettyImages）

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樓主在Dcard討論區上發文，標題提到「就快移民但搞大咗女朋友個肚」。他說自己剛剛大學畢業，有1名拍拖6個月的女朋友，對方現時仍然就讀大學三年級。他提到「之前有1次我哋冇戴套曳曳，最近佢同我講有咗2個月」，令他感到十分徬徨，「因為我仲未同佢講我12月會同屋企人移民去英國」。最後他說自己很愛女朋友，但不知道應該怎樣做。

有網民表示，樓主未有做好避孕，「唔係好睇得出你有幾愛佢」，又直指「你話好愛佢，但你做嘅嘢完全相反」。樓主就回應指，當時沒有使用安全套是因為「佢話想試下唔戴套爽啲」，但被網民狠批「咁你都唔好應承啦，咁大個人都唔識權衡輕重，爽嗰一時有冇諗過後果呀？」。

樓主提到，因為女友提出無套感覺較好，所以就在沒有使用安全套的情況下發生性行為。（GettyImages）

留言亦有不少人質疑樓主是否真的愛女朋友，「好愛佢，但連移民都唔講？」、「隱瞞移民有幾愛？」、「既然咁愛佢，你嘅計劃應該會有佢」。網民亦認為事件雙方都太過衝動，「你情我願嘅嘢根本冇人有錯，你哋攤開慢慢傾啦」，不過有人批評樓主「根本係諗住拍散拖，完全無諗過長遠」、「爽完要負責任㗎啦，無得抵賴」。

網民熱烈討論後，樓主最新交代處理方法，表示感謝各位意見，經雙方家人討論後決定女友先「Gap Year（休學年）」到英國生下小孩，小孩會交由媽媽照顧，然後待女友在香港完成學位後再到英國一起生活。

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