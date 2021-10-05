同事每日放飯急急腳走　問原因始悉食住家飯　為慳錢買禮物送爸爸

打工仔每天勞碌工作，通常都會趁午膳時間好好輕鬆，但最近1名網民發文，指公司有名同事因為住得近，近來每天都趕回家吃午飯，眾人本以為他純粹想慳錢，但後來得知原來該同事是為了買禮物給父親，才堅持每天中午「頻撲」回家，希望能買下父親看中的1隻手錶。



有網民發文指公司1名同事，最近每天都回家吃午飯，後來追問下才知道對方是想慳錢買禮物給父親。（《自體發光辦公室》劇照）

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該名網民在香港討論區以「同事呢排唔同我哋一齊食飯，急急腳咁走」為題發帖，表示有1名同事在鄰近公司的地方居住，最近每逢午飯時間都會趕着離開，不再與他們一起吃，起初還以為對方有約，但一問之下，才知道該同事只是回家吃飯，並且背後的原因「有洋蔥」。

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樓主續指，後來有其他同事一問之下，才知道該名同事回家吃飯，是為了節省午膳費用，以儲夠錢買下父親看中的1隻手錶，當作生日和聖誕禮物。

帖文引來網民討論，不少人大讚樓主的同事有孝心，並相信他與家人關係非常好，「返屋企食幾好，同屋企人關係好先得」、「欣賞你同事好有孝心，為咗儲蓄買禮物畀兩親而不是自己享受」、「買生日禮物畀阿爸，孝感動天」。

（香港討論區）

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