人夫投資月賺10幾萬　重鎚盛傳破產股敗北被老婆怨：要反應咁大？

股票市場經常大上大落，散戶們一旦看錯心水股，隨時蝕到「損手爛腳」。1名人夫最近就在網上討論區發文指，早前對1隻「盛傳破產」的股票重鎚出擊，結果敗北收場，妻子得知後立即變臉，「一放工見面便喊生喊死」，人夫非常無奈，又指今次輸的只是過去所賺金額的一半，比起全副身家是「九牛一毛」，不明白妻子的反應為何如此大。



有人夫網上發文，指日前因為投資失利慘賠過去所賺的一半利潤，妻子得知後立即抱怨，經常在家「喊生喊死」。（《紀念日》劇照）

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該名人夫在香港討論區以「投資失敗被老婆怨」為題發文，表示自己與妻子收入不錯，有2個單位用作收租，自從爆發新冠肺炎疫情，他都拿多餘的錢去投資股票，每月大約有10多萬額外收入，一直以來妻子都非常滿意。不過，人夫指最近看到市場上有隻股票盛傳破產，自以為眼光獨到的他便大膽出擊，可惜最後慘賠收場，妻子得知後大感失落，更整天憂心仲仲。

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人夫續指，在他投資失利後，妻子每逢下班便「喊生喊死」，經常說虧錢、以後怎樣打算等，但他表示，由於自己過去投資得宜，今次在「盛傳破產股」身上虧損的只是以前利潤的一半，慨嘆「老婆反應要不要咁大呀，難道真的是『夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛』」。

（香港討論區）

印度神童阿南德於9月21日發布的最新預言影片及文章中，提及比特幣Bitcoin等加密貨幣，指加密貨幣價格或會在11月底前破紀錄，惟將在這個時間點大回調，甚至泡沫破滅。他另預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」。



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印度神童之前影片有提及2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

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