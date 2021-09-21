中秋飲酒要小心！這種人飲兩杯患癌機率增100%　臉紅恐成死亡徵兆

中秋節與久違的親友喝酒狂歡，有人千杯不醉，也有人沾一口就滿臉漲紅？台灣皮膚科醫師蔡逸姍警告，一喝酒就臉紅「其實是生病了」，呼籲網友們別欺負喝酒臉就紅得像豬肝的人，這是一種明示不能喝酒的保護機制；外科醫師江坤俊也警告，這意味著代謝酒精能力差，也更容易罹癌。



你一喝酒就臉紅嗎？台灣皮膚科醫師蔡逸姍曾在《醫師好辣》節目中表示，酒精需要經過幾個酵素代謝，而一喝酒臉就漲紅的人，意味著體內缺乏代謝酶「ALDH2」。這類人別以為可透過「訓練酒量」讓自己變得更能喝，缺乏代謝酶ALDH2者一旦被訓練酒量、喝得更多，日後罹患癌症的機會高出常人。她也呼籲網友們別再欺負一喝酒臉就紅得像豬肝的人，這是一種保護機制「就是警告你不能喝」。

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該項說法來自史丹佛大學之研究，發現台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，喝酒罹食道癌風險較一般人高14倍，不只需要節制，最好不要喝。

台灣外科醫師江坤俊也警告，一喝酒就臉紅者代謝酒精能力差，也更容易得到癌症。他解釋，因為代謝酒精有一種重要的酵素為「乙醇去氫酶」，酒精本身就是乙醇，要先被代謝成乙醛後，再被代謝成乙酸，假設缺乏乙醇去氫酶，就無法順利從乙醛代謝成乙酸。

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江坤俊說明，乙醛本身為相當毒的致癌物，假設在人體累積，會造成周圍血管擴張，導致一喝酒就臉紅的情況，還會出現噁心、嘔吐等，不適感會比他人更為嚴重，「最重要的是會致癌」。世界衛生組織的國際癌症研究署已經將乙醛列為一級致癌物。

江坤俊也舉例，若缺乏酒精代謝酵素，且又每天喝超過30g的純酒精，相當於2杯紅酒的量，罹患食道癌的機率會增加100%、頭頸癌50%，還有口腔癌的機率也會大幅上升。他指出，口腔內細菌可將酒精乙醇轉為乙醛，若缺乏酵素幫助乙醛轉換，就會大量在上消化道累積，造成罹癌風險提升。

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至於網友質疑酒量真的可以練嗎？物理老師張景超曾解釋，身體中可分解乙醛的酵素多寡，與「本身基因」有關，而會有「酒量可以練」的說法，其實都是錯覺，「其實你常喝醉，身體的神經系統對於喝醉的反應後來可能麻痺了！」下次喝醉時卻感覺沒那麼醉，代表著神經系統對「喝醉」已經鈍化，不是酒量變好了，「只是你的身體壞掉囉」。他也提醒偶爾小酌就好，喝到吐或喝到斷片，其實會對身體帶來傷害。

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